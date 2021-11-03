3 ноября 2018 года президент Владимир Путин подписал исторический указ
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Бурятии с трёхлетием вхождения республики в состав ДФО.
3 ноября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа. На республику распространились все дальневосточные меры социальной и экономической поддержки.
- Заработал механизм «Единой субсидии», в рамках которого на строительство и модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры Бурятии было выделено 6,7 млрд рублей. На сегодняшний день построено и реконструировано 33 объекта. Это школа в посёлке Новоселенгинск, центр культурного развития в посёлке Саган-Нур, общежитие для многопрофильного техникума в Северобайкальске, музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева и ДЮСШ «Золотой Дракон» в Улан-Удэ. Приобретена котельная для села Новая Брянь, отремонтированы инженерные сети, трамвайные пути, закуплено оборудование для медицинских и образовательных организаций, - говорится в поздравлении Юрия Трутнева.
Почти 3,5 тысяч человек получили «дальневосточный гектар», а 2634 семьи воспользовались программой «Дальневосточная ипотека».
Сформированы две территории опережающего развития – «Бурятия» и «Селенгинск», в рамках которых сегодня реализуется 14 инвестпроектов на сумму свыше 110 млрд руб. Фактически вложено 28,5 млрд, планируется создание более трёх тысяч рабочих мест
- Правительство Российской Федерации продолжит работу по социально экономическому развитию региона. Уверен, вместе мы выведем экономику республики на качественно новый уровень, создадим достойные условия для жизни и работы людей, - отмечается в поздравлении Юрия Трутнева.
Юрий Трутнев поздравил Бурятию с трёхлетием вхождения в состав ДФО
Власть, Фото:
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