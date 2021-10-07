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Глава Бурятии отчитался о командировке в Москву

Глава Бурятии отчитался о командировке в Москву
Власть, 
Алексей Цыденов работал в столице неделю

Глава Бурятии отработал неделю в командировке в Москве. По итогам поездки Алексей Цыденов опубликовал в социальной сети отчёт. «Не по каждой поездке в Москву пишу отчёт, просто сейчас был целую неделю, думаю, надо рассказать, что и как», - пояснил он в Facebook.

Реконструкция «Ульгэра» и презентация потенциала

Вначале глава региона сообщил радостную новость: финансирование реконструкции здания театра кукол «Ульгэр» подтверждено.

- Отработал с минкультуры по финансированию реконструкции театра «Ульгэр». Наше министерство с минкультом России работали весь год. Финансирование подтвердили. Состоялась встреча с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым по вопросам развития БАМа и кадровому обеспечению. Провели совместно со Сбером большую презентацию нашего туристического потенциала. Сбер сам приглашал потенциальных инвесторов, а также гарантировал будущим инвесторам свою поддержку. Это дорогого стоит, - перечислил он.

В столице у главы республики состоялась встреча с известным предпринимателем, миллиардером Олегом Дерипаской.

- Обсуждались вопросы развития в республике альтернативной энергетики, строительства в Тункинском районе отеля с термальными источниками, а также вопросы экологического мониторинга. За счёт внебюджетных средств планируется установить датчики контроля чистоты реки Селенга на границе с Монголией, - рассказал Алексей Цыденов.

Мастер-план туристического развития и новые школы

Руководитель региона участвовал и в пленарной сессии «Россия-Казахстан» под руководством президента России и президента Казахстана. С Казахстаном у Бурятии развивается сотрудничество по поставкам и совместному производству вертолётов.

- Принял участие в совете директоров госкорпорации «Туризм.РФ». Совет проводил заместитель председателя правительства России Д.Н. Чернышенко. Утверждён предварительный мастер-план туристического развития Бурятии и Байкальского региона. В последующем планируется, что корпорация будет финансировать развитие инфраструктуры. Состоялась встреча и подписание соглашения с руководителем Главгосэкспертизы России И.Е. Маныловым. Соглашение предусматривает цифровую интеграцию нашей экспертизы и федеральной. Как итог, сокращение сроков рассмотрения проектной документации. Упрощение процедур для проектировщиков и застройщиков. Повышение качества экспертизы, - продолжил он.

Также в Москве Алексей Цыденов встретился с основным акционером компании «Хужир».

- Напомню, что компания в прошлом году выкупила рудник у «Бурятзолото» в Окинском районе и фактически спасла его от закрытия и затопления. Порядка шестисот человек сохранили свои рабочие места. При этом, восемьдесят процентов работающих - это жители Бурятии. На встрече обсуждались вопросы развития электроэнергетики Окинского района и дальнейшего развития работы компании в республике, - сообщил он.

В ходе проходивших совещаний был поднят вопрос по новым школам в Бурятии.

- Прошло рабочее совещание в Минпросвещения у замминистра Николаева А.В. Обсуждался вопрос реализации концессионной программы по строительству десяти новых школ в республике. Софинансирование из федерального бюджета на них уже выделено на период 22-23 годы. А также проговорили возможность дополнительного финансирования строительства школ, как по концессии, так и за счёт прямого бюджетного финансирования. Предварительно договорились о строительстве до 1 сентября 2023 года новой школы в Кижинге, - написал глава республики.

Приезд гендиректора «Почты России» в Улан-Удэ

Рабочая встреча прошла с министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

- Обсуждали перспективы президентской дальневосточной субсидии, проект «Дальневосточный квартал». Министр подтвердил готовность финансово поддерживать наши проекты по развитию жилищного строительства и реновации центра города, - уточнил он.

Анонсировал Алексей Цыденов в социальной сети возможный приезд в Бурятию генерального директора «Почты России» Максима Акимова.

- Прошла рабочая встреча с генеральным директором «Почта России» Акимовым М.А. В рамках Восточного экономического форума В.В. Путиным объявлен проект обновления и развития «Почты России», в том числе отдельно выделена Бурятия. Обсуждали, как именно в республике будет исполняться поручение президента и модернизироваться почта. Где капремонт отделений, где новое строительство и т.д. В ноябре запланирован приезд Акимова М.А. в Улан-Удэ, - рассказал он.

У Алексея Цыденова состоялась встреча в минвостокразвития России с первым заместителем министра Гаджимагомедом Гусейновым и компанией «ПИК» по проекту реновации центра города.

- Состоялась встреча с министром строительства Файзулиным И.Э. по вопросу прохождения отопительного периода. Напомню, мы просим у федерального бюджета более трехсот миллионов в первую очередь для бамовских районов. Прошло пятичасовое совещание с компанией «ПроШкола». Это компания определена единым концессионером по всей стране по строительству школ. Обсуждали детали концессионного соглашения, доли софинансирования, распределение обязанностей и ответственности, управление имуществом при строительстве школ по концессии, - поведал он в соцсети.

Встреча с резидентом «Байкальской гавани»

Также за неделю прошло три мероприятия по рассмотрению проекта транспортной стратегии до 2035 года. В стратегии заложены все основные цели и задачи по развитию транспорта на период до 2024, 2030 и 2035 годов. Глава республики вышел с инициативой дополнительно обратить внимание в стратегии на поддержку регионов в части общественного транспорта, а также на нормативное содержание не только федеральных и региональных дорог, но и муниципальных дорог.

- Съездил в Подмосковье в эко-отель «Изумрудный лес». Компания «Космос-Групп», которая заходит к нам резидентом в «Байкальскую гавань» и будет строить эко-отель в бухте Безымянная, показала, на что примерно они ориентируются. И что будут строить на Байкале. «Космос-Групп» имеет в своём составе 21 отель по всему миру. В том числе лучший пятизвёздочный отель на Алтае – «Алтай Резорт», - сообщил он.

Алексей Цыденов отметил, что это только мероприятия, которые прошли в очном формате: ещё был ряд совещаний в режиме ВКС.

- Вернулся домой. У нас дома, как обычно, не скучно. Острых проблем и вопросов более чем. Будем работать! Всем добра! – заключил он.
глава Бурятии Алексей Цыденов

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