В Бурятии одобрили новое правило по назначению главы минздрава

Ранее были внесены изменения в федеральный закон
Назначение министра здравоохранения Бурятии отныне будут согласовывать с министерством здравоохранения России. Законопроект был принят в двух чтениях накануне на сессии Народного Хурала республики.
- На федеральном уровне внесены изменения в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. Поэтому наш закон о республике дополняется следующим содержанием: глава республики назначает на должность министра здравоохранения по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - зачитала перед принятием законопроекта депутат Хурала Светлана Будаева.
Информация о подобной процедуре назначения в Бурятии появилась недавно – летом 2021. Тогда было подписано соответствующее постановление правительства Бурятии.
«Коммерсантъ» сообщал, что вопрос о назначении министров здравоохранения в регионах по согласованию с минздравом России обсуждался уже давно в контексте реформы первичного звена отрасли, но стал особенно актуальной в связи с пандемией коронавируса.
Мы много лет обсуждали создание так называемой единой вертикальной линии здравоохранения, и мы поддерживаем этот законопроект,— комментировал «Ъ» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Другой член комитета, депутат Алексей Куринный тоже заявил «Ъ», что вопрос обсуждался давно, но именно сейчас, по его мнению, требуется вертикальное жесткое управление в сфере здравоохранения, в том числе в части централизованного распределения ресурсов — лекарств, кадров и т. д.
- Я за вертикальную систему управления здравоохранением. Здравоохранение московское не должно отличаться от здравоохранения чукотского или ульяновского как с точки зрения затрат, так и с точки зрения качества,— пояснил господин Куринный.— Зарплаты медработников тоже можно было бы постепенно выровнять. Поэтому шаг, на мой взгляд, абсолютно верный. Тем более что большая часть средств, которые расходуются региональными минздравами, — это, по сути, средства, поступающие из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Весной 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном согласовании губернаторами с минздравом России кандидатур на должности региональных министров здравоохранения.
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