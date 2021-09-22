Дело экс-директора «Улан-Удэстройказчика» ушло в суд

Подрядчику из бюджета незаконно переплатили более 6,5 миллионов
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолия Урбанова. Он обвиняется в халатности, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в мае 2019 года Урбанов от лица возглавляемого учреждения заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на ремонт дороги по улице Гвардейская. В том числе в контракте была прописана установка пешеходного ограждения из 848 секций. Однако их количество оказалось завышено из-за ошибки в проектно-сметной документации.
- При исполнении контракта, его уточнении и заключении дополнительных соглашений ошибку заказчик не выявил, хотя она являлась очевидной в силу простого соотношения огораживаемого расстояния и размера элементов самого ограждения, - отмечают следователи.
В итоге подрядчик пешеходное ограждение выполнил всего из 132 секций, однако в предъявленных к оплате документах по-прежнему значилось завышенное число в 848 элементов.
- В ноябре 2019 года директор учреждения без должного строительного контроля и без выезда к месту проведения ремонта автомобильной дороги принял результаты работ по документам в полном объёме. На основании подписанных им актов казной произведён расчёт с подрядчиком, которому из-за несоответствия количества секций незаконно переплачено более 6,5 млн. рублей. Тем самым причинён крупный ущерб местному бюджету, - пояснили в следственном управлении.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Справка:
МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.
Дело экс-директора «Улан-Удэстройказчика» ушло в суд
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