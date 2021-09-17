«Сами сюда заманиваем всех, кого только можем», - пояснил Алексей Цыденов
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил об острой нехватке рабочих рук в республике.
Во время прямого эфира главе поступил следующий вопрос: «Когда в Бурятии будут нормальные заработки? Почему мы вынуждены работать вахтово в соседних регионах?»
На вопрос Алексей Цыденов ответил:
- У нас в Бурятии тотальная нехватка рабочих рук, просто тотальная нехватка. «Улан-Удэстальмост» уже сейчас нанимает 600 человек, зарплата начинается от 60 тысячи рублей, причем бесплатно готовы учить и переучивать. На авиазавод нужно 500 человек сегодня. Строителей нужно 1,5 тысячи. То есть у нас тотальная нехватка рабочих рук, поэтому какая вахта, мы сами сюда заманиваем всех, кого только можем. И зарплаты уже не те, что были в прошлом году, кстати, от этого и цена на жилье растёт, в том числе.
Глава Бурятии, что в республике востребованы все те же специалисты, что ищут работу вахтой.
- У нас нужны строители и каменщики, и отделочники, арматурщики, бетонщики, сварщики. Тотальный дефицит, на ЛВРЗ 500 человек нужно, зарплата от 50 до 120 тысяч. Мы готовы переучивать, - добавил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии: «У нас просто тотальная нехватка рабочих рук»
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