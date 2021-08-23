Сельчане переживают из-за сложившейся ситуации
Жители Хоринского района Бурятии переживают, что в районе не отлавливают бродячих собак. Волнующий сельчан вопрос подняли в группе «Хоринск-инфо. 24/7».
«У нас в районе отлов не проводят? И не будут? Питомника нет?»,
«Скоро сентябрь, люди переживают - как детей отпускать в школу», - поинтересовались местные жители.
Как оказалось, их опасения не напрасны. В районе действительно нет питомника, а отлавливать бездомных животных «в никуда» местные власти не могут.
- Отлов собак не проводится ввиду отсутствия приюта. Так как по законам РФ администрация района не может заключить договор на отлов собак без наличия приюта. В свою очередь, приют должен располагаться на специально отведённом земельном участке. Земельным отделом проведена работа по формированию и приведению вида разрешëнного использования земельного участка в соответствие, а это не быстрый процесс. На данном этапе проводятся торги для передачи в аренду земельного участка, после этого арендатор начнёт строительство приюта, согласно правилам и будет отлавливать собак. Без наличия приюта отлов собак невозможен! – цитирует «Хоринск-инфо. 24/7» начальника отдела сельского хозяйства по Хоринскому району Виктора Хабитуева.
К местным жителям обратились в преддверии грядущего учебного года.
- Скоро начнётся учебный год, дети в силу своего возраста боятся собак, и начинают убегать, а собака по инстинкту начинает бежать и нападать! Были случаи нападения собак на взрослых, - сообщает «Хоринск-инфо. 24/7».
Сельчан попросили держать своих собак на привязи или на территории дома, в случае выгула на улице – на поводке в наморднике.
В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак
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