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В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак

В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане переживают из-за сложившейся ситуации

Жители Хоринского района Бурятии переживают, что в районе не отлавливают бродячих собак. Волнующий сельчан вопрос подняли в группе «Хоринск-инфо. 24/7».

«У нас в районе отлов не проводят? И не будут? Питомника нет?»,
«Скоро сентябрь, люди переживают - как детей отпускать в школу», - поинтересовались местные жители.

Как оказалось, их опасения не напрасны. В районе действительно нет питомника, а отлавливать бездомных животных «в никуда» местные власти не могут.

- Отлов собак не проводится ввиду отсутствия приюта. Так как по законам РФ администрация района не может заключить договор на отлов собак без наличия приюта. В свою очередь, приют должен располагаться на специально отведённом земельном участке. Земельным отделом проведена работа по формированию и приведению вида разрешëнного использования земельного участка в соответствие, а это не быстрый процесс. На данном этапе проводятся торги для передачи в аренду земельного участка, после этого арендатор начнёт строительство приюта, согласно правилам и будет отлавливать собак. Без наличия приюта отлов собак невозможен! – цитирует «Хоринск-инфо. 24/7» начальника отдела сельского хозяйства по Хоринскому району Виктора Хабитуева.

К местным жителям обратились в преддверии грядущего учебного года.

- Скоро начнётся учебный год, дети в силу своего возраста боятся собак, и начинают убегать, а собака по инстинкту начинает бежать и нападать! Были случаи нападения собак на взрослых, - сообщает «Хоринск-инфо. 24/7».

Сельчан попросили держать своих собак на привязи или на территории дома, в случае выгула на улице – на поводке в наморднике.


бродячие животные

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