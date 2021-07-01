Им стал первый зам Максим Лобанов
Министром транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области назначен Максим Лобанов. Такой указ губернатора региона вступил в силу сегодня, 1 июля.
Максим Лобанов окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Экономист-менеджер» по направлению строительство и магистратуру по государственному и муниципальному управлению. С 2009 до середины 2013 года работал специалистом сметного отдела, заместителем начальника строительно-финансового отдела частной компании. Осенью 2013 года стал сотрудником министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Был специалистом, затем начальником отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства. С апреля 2018 по май 2020 года являлся генеральным директором акционерного общества «Региональный информационный центр Иркутской области».
В июне 2020 года назначен заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в марте 2021 года стал первым заместителем министра. Занимал эту должность до 30 июня этого года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области назначен министр транспорта
Власть, Фото:
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