Прокуратура объявила предостережение главе Закаменского района Бурятии

Надзорный орган выявил нарушения по предупреждению ЧС



Прокурорская проверка установила, что администрация Закаменского района Бурятии принимает недостаточные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в связи с подъёмом уровня реки Цакирка и угрозой паводков.



- Не проводятся мероприятия по отсыпке песчано-гравийной смеси для усиления насыпи, не созданы резервы материальных ресурсов: продовольствия, медикаментов, топлива, средств индивидуальной защиты. В одном из населённых пунктов отсутствует комплексная система экстренного оповещения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Главе Закаменского района объявлено предостережение. Внесено два представления руководителям администраций муниципальных образований, которые находятся на исполнении.



