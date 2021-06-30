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Прокуратура объявила предостережение главе Закаменского района Бурятии

Прокуратура объявила предостережение главе Закаменского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Надзорный орган выявил нарушения по предупреждению ЧС

Прокурорская проверка установила, что администрация Закаменского района Бурятии принимает недостаточные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в связи с подъёмом уровня реки Цакирка и угрозой паводков.

- Не проводятся мероприятия по отсыпке песчано-гравийной смеси для усиления насыпи, не созданы резервы материальных ресурсов: продовольствия, медикаментов, топлива, средств индивидуальной защиты. В одном из населённых пунктов отсутствует комплексная система экстренного оповещения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Главе Закаменского района объявлено предостережение. Внесено два представления руководителям администраций муниципальных образований, которые находятся на исполнении.

прокуратура Закаменский район
 
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