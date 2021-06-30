Надзорный орган выявил нарушения по предупреждению ЧС
Прокурорская проверка установила, что администрация Закаменского района Бурятии принимает недостаточные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в связи с подъёмом уровня реки Цакирка и угрозой паводков.
- Не проводятся мероприятия по отсыпке песчано-гравийной смеси для усиления насыпи, не созданы резервы материальных ресурсов: продовольствия, медикаментов, топлива, средств индивидуальной защиты. В одном из населённых пунктов отсутствует комплексная система экстренного оповещения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Главе Закаменского района объявлено предостережение. Внесено два представления руководителям администраций муниципальных образований, которые находятся на исполнении.
Прокуратура объявила предостережение главе Закаменского района Бурятии
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из зала заседаний призвали выставить разгорячённого коммуниста
Также к ответственности привлекли директора спортивной школы
По оценке главы Бурятии, некоторые готовы набирать популярность за счёт нереалистичных идей
Путаница возникает из-за двух разных самолётов под названием «Байкал»
У жителей Восточного масса проблем
Алексей Цыденов отчитался о работе правительства за 2020 год
Сессия парламента Бурятии началась со скандала
Алексей Щепин крайне легко отделался по делу о превышении должностных полномочий
Вячеслава Дамдинцурунова объявили лучшим организатором 2019 года
Высокую должность получил бывший начальник отдела
Новый дом покрылся трещинами
Обустроить участки обязал суд
Жители Иркутской области стали активнее прививаться
Прежний руководитель скоропостижно скончался
Ноу-хау, как выяснилось, не согласовали с ГИБДД