Медиков наградят за вклад в развитие здравоохранения Улан-Удэ
Сегодня, 20 июня отмечается День медицинского работника – профессиональный праздник медицинского персонала. В торжестве принимают участие врачи, медицинские сестры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный персонал медучреждений. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны и выпускники профильных медицинских учебных заведений.
С праздником поздравил председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев. В поздравлении говорится:
«Уважаемые медицинские работники! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. От вашего профессионального мастерства, преданности делу зависит жизнь миллионов людей.
Вы как никогда сейчас стоите на страже нашего здоровья. Все медицинские работники самоотверженно и мужественно выполняют свой долг, заставляют эпидемию коронавируса отступить.
Депутаты Улан-Удэнского горсовета приняли решение наградить почётными грамотами за значительный вклад в развитие здравоохранения города Улан-Удэ медицинских работников. В самое ближайшее время почётными грамотами будут отмечены врачи, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал и фармацевты.
В этот праздничный день желаю всем работникам здравоохранения новых успехов и свершений в вашем благородном труде, крепкого здоровья, благополучия, мира и радости вам и вашим близким. Ценой своей жизни вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на счастливое и благополучное будущее.
Низкий Вам поклон, люди в белых халатах!»
Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём медицинского работника
Власть, Фото:
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