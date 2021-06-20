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Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём медицинского работника

Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём медицинского работника
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Медиков наградят за вклад в развитие здравоохранения Улан-Удэ

Сегодня, 20 июня отмечается День медицинского работника – профессиональный праздник медицинского персонала. В торжестве принимают участие врачи, медицинские сестры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный персонал медучреждений. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны и выпускники профильных медицинских учебных заведений.

С праздником поздравил председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев. В поздравлении говорится:

«Уважаемые медицинские работники! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. От вашего профессионального мастерства, преданности делу зависит жизнь миллионов людей.

Вы как никогда сейчас стоите на страже нашего здоровья. Все медицинские работники самоотверженно и мужественно выполняют свой долг, заставляют эпидемию коронавируса отступить.

Депутаты Улан-Удэнского горсовета приняли решение наградить почётными грамотами за значительный вклад в развитие здравоохранения города Улан-Удэ медицинских работников. В самое ближайшее время почётными грамотами будут отмечены врачи, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал и фармацевты.

В этот праздничный день желаю всем работникам здравоохранения новых успехов и свершений в вашем благородном труде, крепкого здоровья, благополучия, мира и радости вам и вашим близким. Ценой своей жизни вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на счастливое и благополучное будущее.

Низкий Вам поклон, люди в белых халатах!»
ГорсоветУУ медицинская помощь день медицинского работника
 
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