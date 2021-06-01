Министр иностранных дел Монголии посетила Бурятию









Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг посетила Бурятию 30-31 мая. В Россию она приехала по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Свой визит в страну монгольский министр начала с Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.В Кяхте министр ознакомилась с ходом работ по реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска, а также посетила музеи, связанные с историей Монголии.На границе монгольскую делегацию встретили министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева и министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов.- Знаменательно, что вы прибыли в Бурятию именно 30 мая, в день, когда в 1923 году была создана Бурят-монгольская автономная советская социалистическая республика. По предложению главы республики Бурятия Алексея Цыденова этот день объявлен днём республики, – отметила министр культуры Бурятии.2021 год для наших соседей знаковый - 100-летие народной революции. Также в этом году Россия и Монголия отмечают 100-летие установления дипломатических отношений.