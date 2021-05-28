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В Забайкалье назначен замминистра сельского хозяйства

В Забайкалье назначен замминистра сельского хозяйства
Власть,  Фото:пресс-служба минсельхоза Забайкальского края
Им стал 47-летний Александр Тюкавкин

Распоряжением губернатора Забайкалья заместителем министра сельского хозяйства региона назначен 47-летний Александр Тюкавкин. По словам руководителя краевого аграрного ведомства Дениса Бочкарева, новый зам имеет большой опыт в агропромышленном комплексе и органах государственной власти.

- Вся трудовая деятельность Александра Тюкавкина связана с сельским хозяйством. Начинал работать чабаном в совхозе «Восточный» Приаргунского района. После окончания Иркутской сельхозакадемии трудился зоотехником, руководителем хозяйства, начальником отдела животноводства и племенного дела в Минсельхозе Забайкальского края. Его последним местом работы была администрация Приаргунского района, где он возглавлял отдел сельского хозяйства и совмещал деятельность с должностью заместителя главы муниципального района, - пояснил министр.

В ведомстве Александр Тюкавкин будет курировать производственные вопросы, и, в частности, отрасль животноводства. Денис Бочкарев отметил, что заместитель министра пользуется заслуженным авторитетом среди тружеников агропромышленного комплекса Забайкальского края. Он неоднократно отмечен наградами за личный вклад в развитие сельского хозяйства региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.
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