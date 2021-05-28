В Забайкалье назначен замминистра сельского хозяйства

Власть, Фото: пресс-служба минсельхоза Забайкальского края

Им стал 47-летний Александр Тюкавкин



Распоряжением губернатора Забайкалья заместителем министра сельского хозяйства региона назначен 47-летний Александр Тюкавкин. По словам руководителя краевого аграрного ведомства Дениса Бочкарева, новый зам имеет большой опыт в агропромышленном комплексе и органах государственной власти.



- Вся трудовая деятельность Александра Тюкавкина связана с сельским хозяйством. Начинал работать чабаном в совхозе «Восточный» Приаргунского района. После окончания Иркутской сельхозакадемии трудился зоотехником, руководителем хозяйства, начальником отдела животноводства и племенного дела в Минсельхозе Забайкальского края. Его последним местом работы была администрация Приаргунского района, где он возглавлял отдел сельского хозяйства и совмещал деятельность с должностью заместителя главы муниципального района, - пояснил министр.



В ведомстве Александр Тюкавкин будет курировать производственные вопросы, и, в частности, отрасль животноводства. Денис Бочкарев отметил, что заместитель министра пользуется заслуженным авторитетом среди тружеников агропромышленного комплекса Забайкальского края. Он неоднократно отмечен наградами за личный вклад в развитие сельского хозяйства региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

