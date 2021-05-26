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В Иркутской области проработают меры стабилизации цен на жильё

В Иркутской области проработают меры стабилизации цен на жильё
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Предложения должны быть разработаны не позднее середины июня

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Иркутской области с 2018 года выросла почти на 40%, в первом квартале 2021-го этот показатель составил 75726 рублей за квадратный метр. Такие данные озвучил министр строительства Иркутской области Павел Писарев во время совещания, которое провёл губернатор региона Игорь Кобзев.

– Необходимо разработать чёткие меры по выравниванию цен на жильё в регионе. Стоимость квадратных метров выросла, а доходы населения – нет. Мы должны рассмотреть все возможные варианты стабилизации обстановки в ближайшее время. Поручаю разработать предложения не позднее середины июня, – заявил губернатор области.

В числе основных факторов, влияющих на увеличение стоимости жилья, рост цен на строительные материалы: металлическую арматуру и утеплитель. По некоторым позициям рост составил от 50 до 70%. К тому же в настоящий момент эти материалы в регион привозят из Челябинской и Московской областей, рост стоимости грузовых перевозок также оказывает влияние на увеличение стоимости материалов. Частично закрыть потребность в этих материалах позволит создание производств на территории Иркутской области. Так, выпуск стальной арматуры планирует наладить ООО «Усольский металлургический завод». Запуск производства даст до 60 тысяч тонн арматуры в год. По выпуску базальтового утеплителя ООО «ГК Старатель» разработан инвестиционный проект.

В настоящий момент в Иркутской области действуют 262 предприятия-производителя строительных материалов. В регионе производят достаточно для выполнения текущих объёмов строительства основных строительных материалов: цемента, кирпича, нерудных материалов, бетона и железобетонных изделий.

До конца года в Иркутской области планируют ввести в эксплуатацию 1114 тысяч квадратных метров жилой площади в рамках федерального проекта «Жильё». По данным на первый квартал, уже введено в эксплуатацию около 20% от планируемого объёма: это 222,9 тысячи квадратных метров жилой площади. Из них многоквартирные дома – 96,8 тысячи кв. метров, индивидуальная жилая застройка – 126,1 тысячи кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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