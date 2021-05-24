Юный борец бросил главу Бурятии через плечо

Юные жители села Хужир Окинского района поборолись с главой Бурятии Алексеем Цыденовым на открытии борцовской юрты. Один из детей показал красивый приём, бросив главу через плечо. Второй в итоге также уложил Алексея Цыденова на ковёр.
Спарринги завершились дружескими рукопожатиями. Видео опубликовали в паблике onlineoka_official.
В воскресенье, 23 мая, Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Окинский и Тункинский районы. Рабочая поездка продлится три дня.
Глава Бурятии и члены правительства посетят ряд проблемных объектов инфраструктуры, которые требуют обновления. В том числе Алексей Цыденов ознакомится с ходом проведения капитального ремонта автодорог, посетит места под строительство мостов через реку Ока. Ему также представят мероприятия по берегоукреплению рек. В программе также осмотр здания историко-краеведческого музея, которому требуется реконструкция, а также то самое открытие сразу двух новых борцовских юрт.
Во всех сельских поселениях Алексей Цыденов проведёт встречу с населением.
25 мая начнётся его рабочая поездка в Тункинский район.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте этого года глава Бурятии рассказал, что восемь лет занимался борьбой (впрочем, не вольной, а греко-римской).