 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 мая

23 мая

Популярное

МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра

МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В центре громкого скандала оказался бурятский коммунист

18 мая член бурятского отделения КПРФ во время общения с журналистами на площади Советов заявил, что давно необходимо расстрелять министра здравоохранения Бурятии Евгению Лудупову. Видео с этими словами появилось в Telegram-канале «Недальний Восток».

- Так называемую Лудупову, министра здравоохранения, которую давно расстрелять! – заявил коммунист.

Эти слова прозвучали на фоне недавнего расстрела детей в школе в Казани, где погибли девять человек.

Вчера, 23 мая, бурятская общественница Дора Хамаганова опубликовала открытое письмо прокурору республики Галине Ковалевой и министру внутренних дел Бурятии Олегу Кудинову. Их просят дать правовую оценку высказываниям представителя КПРФ.

«Прошу дать правовую оценку высказываниям представителя КПРФ, допустившего угрозу убийством, клеветнические выпады, нанёсшего моральный вред министру здравоохранения Республики Бурятия Евгении Лудуповой. А в лице министра – всем медикам республики, стоящим на страже здоровья населения республики. Эта продуманная, спланированная акция наносит огромный ущерб всей Бурятии. Всем жителям, от мала до велика», - говорится в открытом письме Доры Хамагановой.

По мнению общественницы, действия прокуратуры и МВД «пресекут дальнейшую эскалацию морального насилия со стороны «популистов», считающих себя безнаказанными».

Как сообщил «Байкал-Daily» информированный источник, министерство внутренних дел отреагировало на громкий скандал. МВД по Бурятии вынесло предостережение коммунисту. Предостережение было вынесено ещё 21 мая.

Справка:

Поправки в федеральный закон «О полиции» по поводу предостережения были внесены осенью 2019 году. Сотрудники органов внутренних дел получили право «объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

Предостережение объявляется «при отсутствии оснований для привлечения к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

Предостережение — это официальный документ, который направляется гражданину. В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, и продолжении своего антиобщественного поведения, при привлечении гражданина в дальнейшем к административной либо уголовной ответственности, может быть назначено более серьезное наказание.
МВД Бурятии минздрав
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра
МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра
Власть, 24.05.2021
В центре громкого скандала оказался бурятский коммунист
Житель Бурятии обжаловал торги на аренду участков
Житель Бурятии обжаловал торги на аренду участков
Власть, 24.05.2021
До принятия решения по жалобе организатор торгов не вправе заключать договор
В Бурятии чиновник начислял себе завышенную зарплату
В Бурятии чиновник начислял себе завышенную зарплату
Власть, 24.05.2021
Незаконно получено более 4,5 млн. рублей
Глава Бурятии: «Новый карантин наш бизнес уже не выдержит»
Глава Бурятии: «Новый карантин наш бизнес уже не выдержит»
Власть, 21.05.2021
Алексей Цыденов поручил усилить работу мобильных групп
У заместителей мэра Улан-Удэ двукратный разрыв в доходах
У заместителей мэра Улан-Удэ двукратный разрыв в доходах
Власть, 20.05.2021
У некоторых заместителей мэра имеются по две машины
«Чрезмерно мягкий» приговор экс-главе района Бурятии ужесточили
«Чрезмерно мягкий» приговор экс-главе района Бурятии ужесточили
Власть, 20.05.2021
Районный суд назначил бывшему главе Баргузинского района только штраф
Переболевший ковидом Баир Бальжиров призвал всех привиться
Переболевший ковидом Баир Бальжиров призвал всех привиться
Власть, 20.05.2021
Председатель Общественной палаты Бурятии поставил первую прививку от коронавируса
На кресло главы Тунки претендуют пять человек
На кресло главы Тунки претендуют пять человек
Власть, 20.05.2021
Конкурсная комиссия проверит сведения обо всех претендентах на пост главы Тункинского района
Новый замгубернатора Забайкальского края приехал из Сочи
Новый замгубернатора Забайкальского края приехал из Сочи
Власть, 20.05.2021
Александр Костенко ранее также был вице-губернатором Приморского края.
В Иркутской области утвердили нового детского омбудсмена
В Иркутской области утвердили нового детского омбудсмена
Власть, 19.05.2021
Ранее она руководила аппаратом уполномоченного по правам ребёнка  
Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии
Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии
Власть, 18.05.2021
Баиру Жамсуеву вручили орден «Полярная звезда»
Детский омбудсмен Бурятии проверила СИЗО
Детский омбудсмен Бурятии проверила СИЗО
Власть, 18.05.2021
Наталья Ганькина проверила содержание малолетних обвиняемых и осуждённых
Зампред правительства Бурятии поручил проверить противопожарные разрывы в населённых пунктах
Зампред правительства Бурятии поручил проверить противопожарные разрывы в населённых пунктах
Власть, 18.05.2021
На этой неделе в республике прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^