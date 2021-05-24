МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра

В центре громкого скандала оказался бурятский коммунист



18 мая член бурятского отделения КПРФ во время общения с журналистами на площади Советов заявил, что давно необходимо расстрелять министра здравоохранения Бурятии Евгению Лудупову. Видео с этими словами появилось в Telegram-канале «Недальний Восток».



- Так называемую Лудупову, министра здравоохранения, которую давно расстрелять! – заявил коммунист.



Эти слова прозвучали на фоне недавнего расстрела детей в школе в Казани, где погибли девять человек.



Вчера, 23 мая, бурятская общественница Дора Хамаганова опубликовала открытое письмо прокурору республики Галине Ковалевой и министру внутренних дел Бурятии Олегу Кудинову. Их просят дать правовую оценку высказываниям представителя КПРФ.



«Прошу дать правовую оценку высказываниям представителя КПРФ, допустившего угрозу убийством, клеветнические выпады, нанёсшего моральный вред министру здравоохранения Республики Бурятия Евгении Лудуповой. А в лице министра – всем медикам республики, стоящим на страже здоровья населения республики. Эта продуманная, спланированная акция наносит огромный ущерб всей Бурятии. Всем жителям, от мала до велика», - говорится в открытом письме Доры Хамагановой.



По мнению общественницы, действия прокуратуры и МВД «пресекут дальнейшую эскалацию морального насилия со стороны «популистов», считающих себя безнаказанными».



Как сообщил «Байкал-Daily» информированный источник, министерство внутренних дел отреагировало на громкий скандал. МВД по Бурятии вынесло предостережение коммунисту. Предостережение было вынесено ещё 21 мая.



Справка:



Поправки в федеральный закон «О полиции» по поводу предостережения были внесены осенью 2019 году. Сотрудники органов внутренних дел получили право «объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».



Предостережение объявляется «при отсутствии оснований для привлечения к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».



Предостережение — это официальный документ, который направляется гражданину. В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, и продолжении своего антиобщественного поведения, при привлечении гражданина в дальнейшем к административной либо уголовной ответственности, может быть назначено более серьезное наказание.

