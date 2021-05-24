Житель Бурятии обжаловал торги на аренду участков

До принятия решения по жалобе организатор торгов не вправе заключать договор



Бурятское УФАС приняло к рассмотрению жалобы гражданина на действия администрации посёлка Усть-Баргузин. Жалоба касается проведения аукциона на право заключения договора аренды земельных участков.



- Рассмотрение жалобы гражданина состоится 27 мая, - сообщили в УФАС.



До принятия антимонопольным органом решения по жалобе организатор торгов не вправе заключать договор.

