До принятия решения по жалобе организатор торгов не вправе заключать договор
Бурятское УФАС приняло к рассмотрению жалобы гражданина на действия администрации посёлка Усть-Баргузин. Жалоба касается проведения аукциона на право заключения договора аренды земельных участков.
- Рассмотрение жалобы гражданина состоится 27 мая, - сообщили в УФАС.
До принятия антимонопольным органом решения по жалобе организатор торгов не вправе заключать договор.
Житель Бурятии обжаловал торги на аренду участков
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