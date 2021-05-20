В Бурятии чиновник заключил незаконную сделку с братом

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорская проверка выявила нарушения закона об автономных учреждениях в административно-хозяйственном отделе администрации Окинского района Бурятии.



Установлено, что руководитель автономного учреждения без уведомления наблюдательного совета о сделке, в совершении которой он может быть заинтересован, в декабре 2020 заключил договор на выполнение работ по ремонту производственно-бытового здания со своим родным братом.



Главе Окинского района прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения руководитель привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

