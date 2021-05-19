Ранее она руководила аппаратом уполномоченного по правам ребёнка
Законодательное Собрание Иркутской области утвердило назначение Татьяны Афанасьевой уполномоченным по правам ребёнка.
С 2012 года и по настоящее время она занимает должность руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. Ранее трудилась на разных должностях в министерстве социального развития, опеки и попечительства. Кандидатура уже одобрена уполномоченным по правам ребёнка в Российской Федерации.
- Кандидатуру Татьяны Афанасьевой в соответствии с законодательством внёс на утверждение областным парламентом губернатор Иркутской области. Татьяна Афанасьева предварительно встречалась со всеми фракциями Законодательного Собрания, где депутаты могли задать интересующие их вопросы, и на коллегии областного парламента. Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении единогласно рекомендовал утвердить кандидатуру, - сообщили в пресс-службе Заксобрания.
По результатам тайного голосования депутатов на сессии Татьяна Афанасьева утверждена на должность детского омбудсмена.
Прежде этот пост занимала Светлана Семёнова. В ноябре 2020 года она была назначена уполномоченным по правам человека в Иркутской области.
В Иркутской области утвердили нового детского омбудсмена
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 19.05.2021
Ранее она руководила аппаратом уполномоченного по правам ребёнка
Баиру Жамсуеву вручили орден «Полярная звезда»
Наталья Ганькина проверила содержание малолетних обвиняемых и осуждённых
На этой неделе в республике прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах
Ради будущего объекта внесут изменения в правила землепользования
Политик Игорь Бобков объяснил, почему выбрал «Партию пенсионеров»
В Бурятии сложилась непростая ситуация с покупкой квартир для сирот
Появился второй кандидат, намеренный участвовать в будущих выборах главы Бурятии
Строительство центра спортивных единоборств началось в 2020 году за счёт средств единой дальневосточной субсидии
Власть, 15.05.2021
Посадки состоялись на площади Советов
Власть, 15.05.2021
Соответствующий указ подписан на этой неделе
Гособвинение считает, что вина бывшего вице-спикера Народного Хурала доказана
Протокол со всеми замечаниями направят подрядчику
Алексей Цыденов провёл экоурок для школьников
Власть, 13.05.2021
Уровень проведения чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ сравнили с чемпионатами Европы