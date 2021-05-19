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В Иркутской области утвердили нового детского омбудсмена

В Иркутской области утвердили нового детского омбудсмена
Власть,  Фото:pixabay.com
Ранее она руководила аппаратом уполномоченного по правам ребёнка

Законодательное Собрание Иркутской области утвердило назначение Татьяны Афанасьевой уполномоченным по правам ребёнка.

С 2012 года и по настоящее время она занимает должность руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. Ранее трудилась на разных должностях в министерстве социального развития, опеки и попечительства. Кандидатура уже одобрена уполномоченным по правам ребёнка в Российской Федерации.

- Кандидатуру Татьяны Афанасьевой в соответствии с законодательством внёс на утверждение областным парламентом губернатор Иркутской области. Татьяна Афанасьева предварительно встречалась со всеми фракциями Законодательного Собрания, где депутаты могли задать интересующие их вопросы, и на коллегии областного парламента. Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении единогласно рекомендовал утвердить кандидатуру, - сообщили в пресс-службе Заксобрания.

По результатам тайного голосования депутатов на сессии Татьяна Афанасьева утверждена на должность детского омбудсмена.

Прежде этот пост занимала Светлана Семёнова. В ноябре 2020 года она была назначена уполномоченным по правам человека в Иркутской области.


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