Алексей Цыденов возложил венки к памятнику Рокоссовскому и к Вечному огню



Торжественная церемония возложения венков к памятнику дважды Герою Советского Союза, маршалу Константину Рокоссовскому и Вечному огню Мемориала Победы состоялась в столице Бурятии. Её открыл глава Бурятии Алексей Цыденов:



- Каждый год в майские дни мы вспоминаем Великую Победу и испытания, через которые прошла наша страна. Победа, завоеванная советским народом, показала: наша сила - в единении, наша сила - в сплочении. В Великую Отечественную войну мы не делились на партии, национальности и религии, мы были одним целым. И одним целым мы победили!



Алексей Цыденов отметил, что прошедший год, когда на нашу страну и весь мир надвинулась новая беда - пандемия коронавируса - стал наглядным свидетельством того, что сила народа сохранилась.



- Мы все видели, как вся страна поднялась, вся республика поднялась, как люди объединились, как помогали друг другу, близким и незнакомым – все, кто как мог. Мы вновь были едины и сплочены. Память о Великой Победе дает нам силы решать любые проблемы, которые есть или будут. Память нужна не ушедшим, память нужна живым, - сказал глава Бурятии.



Со словами сердечной благодарности ветеранам и труженикам тыла, поздравлениями и добрыми пожеланиями собравшимся у Мемориала Победы и всем землякам выступили мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель Народного Хурала Владимир Павлов.



Главный федеральный инспектор по Республике Бурятия Сергей Ромахин передал поздравления заместителя председателя правительства России, полномочного представителя президента страны в ДФО Юрия Трутнева и пожелал всем мира, который отстояли для нас отцы, деды и прадеды.



Командующий 36-й общевойсковой армией генерал-майор Валерий Солодчук заверил, что новое поколение защитников Отечества продолжает лучшие традиции, созданные воинами Великой Победы: мужество, готовность к подвигу и самопожертвованию.



После короткого митинга началось возложение венков. Алексей Цыденов дважды поднялся по ступеням к Вечному огню. Первый раз он возложил венок как глава Бурятии, второй - как лидер регионального отделения партии «Единая Россия». Вслед за ним возложили венки от Народного Хурала, мэрии Улан-Удэ, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, МВД, ФСБ, ФССП и других федеральных правоохранительных и силовых ведомств.



В церемонии приняли участие представители региональных отделений парламентских партий, общественных организаций республики. В колонне партии «Единая Россия» шёл министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов, который выдвинул свою кандидатуру на предварительное голосование перед выборами в Госдуму.



Мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся в столице Бурятии 9 мая парадом на площади Советов и «Вахтой памяти», которую однопартийцы Алексея Цыденова будут нести у памятников, посвященных воинам-землякам.



Как напомнил министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов, принимавший участие в возложении венков к Вечному огню, в Бурятии в майские дни пройдёт много спортивных состязаний, в том числе чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. Все они посвящены Великой Победе.



- Наш долг - хранить память и быть достойными ветеранов, которые не щадили своих сил и самой жизни для того, чтобы мы жили, мирно трудились, были свободны и счастливы, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.

