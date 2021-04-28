Мобильные группы проведут рейды в гостиницах и отелях республики
В преддверии майских праздников мобильные группы проведут рейды по гостиницам, отелям, гостевым домам на территории республики. Они проверят обеспечение противоэпидемических мер. Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании оперативного штаба 28 апреля, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В период праздничных дней ожидается увеличение потока туристов из других регионов, а также повышение туристической активности внутри республики.
- Мы регистрируем стабилизацию эпидситуации, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией снижаются, за последние сутки мы имеем 26 новых случаев инфицирования. Но в других регионах идёт рост, в некоторых регионах - значительный. Во время праздников увеличится спрос на отдых в Бурятии, к нам приедут туристы из других регионов. В связи с этим, чтобы избежать рисков завоза инфекции, нужно обеспечить полный объем антиковидных мер в коллективных средствах размещения, - отметил Алексей Цыденов.
Также глава Бурятии поручил усилить прививочную кампанию среди работников туристической отрасли перед началом летнего туристического сезона.
- Мобильные группы министерства туризма Бурятии и администраций муниципальных образований начнут рейды в местах размещения в столице республики и на побережье Байкала уже завтра. Они продолжат контрольные мероприятия на протяжении всех выходных, - сообщил руководитель оперштаба по профилактике коронавируса, зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Глава Бурятии дал поручение по гостиницам
Власть, Фото:
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