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Экс-губернатору Иркутской области присвоили звание «Почётного гражданина»

Экс-губернатору Иркутской области присвоили звание «Почётного гражданина»
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Звание Дмитрию Мезенцеву присвоено за особо выдающиеся заслуги по развитию региона

Указ о присвоении звания «Почётный гражданин Иркутской области» Дмитрию Мезенцеву, члену правления Иркутского землячества «Байкал», подписал губернатор региона Игорь Кобзев. В документе отмечено, что звание присвоено за особо выдающиеся заслуги, способствующие развитию Иркутской области и повышению её авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

- Дмитрий Мезенцев с 2009 по 2012 год занимал пост губернатора Иркутской области. За этот период он стал инициатором глобальной реконструкции целого квартала старых деревянных домов в центре Иркутска. До сих пор жители всей Иркутской области благодарны бывшему губернатору за появление «Иркутской слободы» или так называемого «130 квартала», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

За период с 2013 года по 2015 Дмитрий Мезенцев занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Затем был наделён полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от Сахалинской области. 6 июня 2016 года избран председателем общества российско-китайской дружбы. 30 апреля 2019 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Белоруссии. В настоящее время – государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии.
Иркутская область награждение почетные граждане
 
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