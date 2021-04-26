Звание Дмитрию Мезенцеву присвоено за особо выдающиеся заслуги по развитию региона
Указ о присвоении звания «Почётный гражданин Иркутской области» Дмитрию Мезенцеву, члену правления Иркутского землячества «Байкал», подписал губернатор региона Игорь Кобзев. В документе отмечено, что звание присвоено за особо выдающиеся заслуги, способствующие развитию Иркутской области и повышению её авторитета в Российской Федерации и за рубежом.
- Дмитрий Мезенцев с 2009 по 2012 год занимал пост губернатора Иркутской области. За этот период он стал инициатором глобальной реконструкции целого квартала старых деревянных домов в центре Иркутска. До сих пор жители всей Иркутской области благодарны бывшему губернатору за появление «Иркутской слободы» или так называемого «130 квартала», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
За период с 2013 года по 2015 Дмитрий Мезенцев занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Затем был наделён полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от Сахалинской области. 6 июня 2016 года избран председателем общества российско-китайской дружбы. 30 апреля 2019 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Белоруссии. В настоящее время – государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии.
Экс-губернатору Иркутской области присвоили звание «Почётного гражданина»
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