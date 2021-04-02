Мэр Улан-Удэ отреагировал на предложение вместо Дня города помочь Адисе

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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ответил на предложение жителей отдать средства, предназначенные на празднование Дня города, трёхмесячной тяжёлобольной Адисе Гармаевой. У малышки спинальная мышечная атрофия первого типа (СМА-1), а для спасения её жизни срочна нужна огромная сумма.
Просто так отдать бюджетные деньги нельзя на благотворительность нельзя, это нецелевое расходование. Однако мэр обещал рассмотреть все возможности.
- Дорогие друзья, очень хорошее и доброе предложение помочь маленькой Адисе! Возможность перенаправления средств мы должны рассмотреть с юридической стороны и с учётом норм бюджетного кодекса. Законодательство сдерживает нас, но совместно с финансистами, юристами и депутатами мы рассмотрим все возможности. Спасибо вам всем за неравнодушие! – написал Игорь Шутенков в своём аккаунте в Instagram.
День города Улан-Удэ в этом году впервые за много лет отметят летом. Празднование запланировано на 18-19 июня. Какую сумму потратят на масштабное торжество, пока неизвестно. Накануне некоторые жители Бурятии выступили против празднования. Они предложили отдать все деньги, закладывающиеся на праздник, малышке Адисе, которой требуется препарат «Золгенсма» за 160 миллионов. Лекарство вылечит ребёнка от тяжелого недуга и подарит нормальную жизнь.
Жители Бурятии, в том числе известные люди, перечисляют разные суммы Адисе Гармаевой. Сегодня стало известно, что семью финансово поддержал шоумен, стилист, певец Сергей Зверев.
- Один из самых первых людей из шоу-бизнеса, который поддержал нашу Адису! Большое Вам спасибо, Сергей Анатольевич! Желаем Вам, чтобы Ваш богатый творческий потенциал долгие годы неустанно реализовывался и завоевывал огромную любовь и преданность публики, множества почитателей таланта и огромного авторитета в профессиональном сообществе! Долголетия и процветания, - пожелали родители Адисы Сергею Звереву.
По данным на 31 марта, собрано более 37 млн из 160-ти. Укол «Золгнесма» желательно поставить до семи месяцев и обязательно до двух лет. В более позднем возрасте его уже не ставят. Времени на сборы осталось совсем немного.
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)
2202201887044796
89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК (папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г)
4173980028315014
89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ (мама Адисы- Дарима Андреевна Г)
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г) 4249170443427962
BIC: GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee
Фонды:
БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом
Адиса 500 (обязательно нужен пробел) на короткий номер 3443
Сумма от 100 до 15 000 рублей
⠀
ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж
БФ «Право на жизнь»
ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА
Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования)
БФ "РЕНЕССАНС"
Счёт: 40703810302500002660 ₽
ИНН 2543155339 КПП 254301001
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
Мэр Улан-Удэ отреагировал на предложение вместо Дня города помочь Адисе
Власть, Фото:
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