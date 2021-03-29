«Россия-24» рассказала о странностях вокруг дела Баира Жамбалова

Жители Бурятии опасаются, не произойдёт ли в деле Баира Жамбалова крутой вираж
В программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» вышел сюжет про судебный процесс по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Сюжет про него назвали «О власти и преданности».
Год назад под колёсами автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», принадлежащем Баиру Жамбалову, погибла 17-летняя студентка. Сейчас в Прибайкальском районном суде идёт суд над политиком.
Ранее друг политика – бизнесмен Галуст Пилосян выступал на заседании суда. Он, как и год назад, взял вину на себя. Однако, по версии следствия, виновен в ДТП Баир Жамбалов, такой вывод следователи сделали после множества проведённых экспертиз. На Жамбалова возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Галуст Пилосян проходит по делу свидетелем.
Как сообщает «Россия 24», в суд приятели пришли с разницей в 10 минут. Пилосяна сопровождала жена и адвокаты. От комментариев журналистам он отказался. В зале суда Пилосян рассказал, про момент ДТП.
- Резко удар. Конечно, понял, что человека сбил, - сказал бизнесмен.
«Голос неуверенный, мысли путанные. Подобная клиническая картина и у другого свидетеля – водителя грузовика, через пару минут после аварии он проезжал мимо и заявлял следователям, что видел политика Жамбалова возле «Лэнд Крузера», сбившего студентку. Но в зале суда водитель, похоже, потерял память», - рассказывает корреспондент «России-24».
- Чётко я не могу сказать. Я не помню уже! Но видеть – видел. Спускались два мужика. Ну, я точно не могу сказать, кто они такие были. Я с ними не общался. Не могу сказать, было темно, - сказал водитель грузовика.
После он поспешил удалиться, не прокомментировав свои заявления о том, что на него оказывали влияние семья и адвокат потерпевшей стороны. Жамбалов, Пилосян и их адвокаты также отказались от комментариев журналистам.
Почётный адвокат России Леонид Ольшанский заявил, что такое поведение свидетелей не случайно.
- Свидетелей, как правило, одновременно и подкупают, и пугают. Бывает. Но говорить, что так было, мы не имеем права, мы может только предположить. Есть такой термин – «со свидетелями поработали», - сказал московский адвокат.
Уже состоялось несколько судебных заседаний. Общественники уверяют, что в этом резонансном ДТП слишком много странностей – автобус из которого вышла студентка, сгорел со всеми документами и системой ГЛОНАСС, оборудование даже не успели изъять следователи, говорится в сюжете. Затем произошёл пожар на парковке райсуда. Пожар случился как раз в день, когда состоялось очередное заседание по громкому делу. Эти странности не остались незамеченными в сюжете федерального канала.
«Дело о влиятельном ДТП выходит на финишную прямую, но жители Бурятии опасаются, не совершит ли оно крутой вираж и не уйдёт ли от ответственности истинный виновник в гибели девушки. Политик Баир Жамбалов настаивает – извиняться ему не за что», - говорится в заключении сюжета.
За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).
«Россия-24» рассказала о странностях вокруг дела Баира Жамбалова
Власть, Фото:
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