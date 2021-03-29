 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

«Россия-24» рассказала о странностях вокруг дела Баира Жамбалова

«Россия-24» рассказала о странностях вокруг дела Баира Жамбалова
Власть,  Фото:"Россия-24"
Жители Бурятии опасаются, не произойдёт ли в деле Баира Жамбалова крутой вираж

В программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» вышел сюжет про судебный процесс по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Сюжет про него назвали «О власти и преданности».

Год назад под колёсами автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», принадлежащем Баиру Жамбалову, погибла 17-летняя студентка. Сейчас в Прибайкальском районном суде идёт суд над политиком.

Ранее друг политика – бизнесмен Галуст Пилосян выступал на заседании суда. Он, как и год назад, взял вину на себя. Однако, по версии следствия, виновен в ДТП Баир Жамбалов, такой вывод следователи сделали после множества проведённых экспертиз. На Жамбалова возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Галуст Пилосян проходит по делу свидетелем.

Как сообщает «Россия 24», в суд приятели пришли с разницей в 10 минут. Пилосяна сопровождала жена и адвокаты. От комментариев журналистам он отказался. В зале суда Пилосян рассказал, про момент ДТП.

- Резко удар. Конечно, понял, что человека сбил, - сказал бизнесмен.

«Голос неуверенный, мысли путанные. Подобная клиническая картина и у другого свидетеля – водителя грузовика, через пару минут после аварии он проезжал мимо и заявлял следователям, что видел политика Жамбалова возле «Лэнд Крузера», сбившего студентку. Но в зале суда водитель, похоже, потерял память», - рассказывает корреспондент «России-24».

- Чётко я не могу сказать. Я не помню уже! Но видеть – видел. Спускались два мужика. Ну, я точно не могу сказать, кто они такие были. Я с ними не общался. Не могу сказать, было темно, - сказал водитель грузовика.

После он поспешил удалиться, не прокомментировав свои заявления о том, что на него оказывали влияние семья и адвокат потерпевшей стороны. Жамбалов, Пилосян и их адвокаты также отказались от комментариев журналистам.

Почётный адвокат России Леонид Ольшанский заявил, что такое поведение свидетелей не случайно.

- Свидетелей, как правило, одновременно и подкупают, и пугают. Бывает. Но говорить, что так было, мы не имеем права, мы может только предположить. Есть такой термин – «со свидетелями поработали», - сказал московский адвокат.

Уже состоялось несколько судебных заседаний. Общественники уверяют, что в этом резонансном ДТП слишком много странностей – автобус из которого вышла студентка, сгорел со всеми документами и системой ГЛОНАСС, оборудование даже не успели изъять следователи, говорится в сюжете. Затем произошёл пожар на парковке райсуда. Пожар случился как раз в день, когда состоялось очередное заседание по громкому делу. Эти странности не остались незамеченными в сюжете федерального канала.

«Дело о влиятельном ДТП выходит на финишную прямую, но жители Бурятии опасаются, не совершит ли оно крутой вираж и не уйдёт ли от ответственности истинный виновник в гибели девушки. Политик Баир Жамбалов настаивает – извиняться ему не за что», - говорится в заключении сюжета.

За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).
ДТП суд телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 к концу лета
Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 к концу лета
Власть, 29.03.2021
Для снятия ограничений нужно сформировать коллективный иммунитет
«Россия-24» рассказала о странностях вокруг дела Баира Жамбалова
«Россия-24» рассказала о странностях вокруг дела Баира Жамбалова
Власть, 29.03.2021
Жители Бурятии опасаются, не произойдёт ли в деле Баира Жамбалова крутой вираж
Прокуратура Бурятии вскрыла почти три тысячи нарушений закона
Прокуратура Бурятии вскрыла почти три тысячи нарушений закона
Власть, 29.03.2021
Прокуратура представила основные статистические данные с начала года
В Бурятии депутата освободили от должности
В Бурятии депутата освободили от должности
Власть, 29.03.2021
Решение принято после прокурорского вмешательства 
Прокуратура Бурятии выявила нарушение по нацпроекту
Прокуратура Бурятии выявила нарушение по нацпроекту
Власть, 29.03.2021
Должностное лицо привлекли к ответственности
В Иркутской области депутата подозревают в превышении полномочий
В Иркутской области депутата подозревают в превышении полномочий
Власть, 26.03.2021
Уголовное дело возбуждено на директора школы, которая также является депутатом
Бурятский бизнесмен и депутат учил йоге осуждённых женщин
Бурятский бизнесмен и депутат учил йоге осуждённых женщин
Власть, 26.03.2021
Осуждённые женщины снимают стресс в компании депутата
В Бурятии государству вернули землю на берегу Байкала
В Бурятии государству вернули землю на берегу Байкала
Власть, 26.03.2021
Прибрежный участок на Байкале несколько лет назад незаконно ушёл в частные руки
Главный санврач Бурятии пояснил, когда отменят масочный режим
Главный санврач Бурятии пояснил, когда отменят масочный режим
Власть, 25.03.2021
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью на годовщину выявления первого больного коронавирусом
Бизнесмены попили чай с губернатором Забайкалья
Бизнесмены попили чай с губернатором Забайкалья
Власть, 25.03.2021
Александр Осипов устроил неформальный завтрак
Михаил Мамиашвили поблагодарил главу Бурятии за чемпионат по борьбе
Михаил Мамиашвили поблагодарил главу Бурятии за чемпионат по борьбе
Власть, 25.03.2021
Президент федерации спортивной борьбы России написал письмо в адрес Алексея Цыденова
Обыски прошли в минобразе Бурятии и комитете по образованию Улан-Удэ
Обыски прошли в минобразе Бурятии и комитете по образованию Улан-Удэ
Власть, 25.03.2021
МВД по Бурятии прокомментировало ситуацию с утренними обысками
Telegram-каналы сообщили об обысках у руководства минобраза Бурятии
Telegram-каналы сообщили об обысках у руководства минобраза Бурятии
Власть, 25.03.2021
Официально информацию пока не комментируют
В Бурятии замглавы района уволят через суд
В Бурятии замглавы района уволят через суд
Власть, 25.03.2021
Решение суда безуспешно пытались обжаловать
Чиновники Улан-Удэ возьмутся за мётлы
Чиновники Улан-Удэ возьмутся за мётлы
Власть, 24.03.2021
В Улан-Удэ стартует месячник чистоты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^