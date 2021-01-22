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Глава Бурятии призвал подписаться на уникального парня

Глава Бурятии призвал подписаться на уникального парня
Власть,  Фото:страница главы Бурятии
Алексей Цыденов встретился с незрячим талантливым молодым человеком

На своей странице в Instagram глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о встрече с Александром Халмактановым – молодым человеком, который не видит с детства. Талантливый парень полон планов и амбиций. Александр владеет двумя иностранными языками, программирует на Паскале, а также играет на пианино.

- Встретился с удивительным парнем @aleksandrkhalmaktanov. Он с детства не видит. Но при этом знает два языка английский и немецкий, программирует на языке Паскаль с использованием специальной программы, которая озвучивает все действия и всё, что написано на экране, играет на пианино. Полон планов и стремлений, - поделился глава Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, какими сильными могут быть люди и какая у них сила воли. Глава республики верит, что у них всё получится.

- Дай Бог, чтобы в жизни у него всё получилось. Он сам и его Мама делают для этого все, что могут. И даже больше! Очень сильные люди, - написал о.

В завершении своего поста глава призвал своих фолловеров подписаться на Александра, чтобы он почувствовал поддержку.

- Друзья, подпишитесь на его аккаунт, пусть так они почувствуют нашу поддержку, - призвал Алексей Цыденов.

На данный момент @aleksandrkhalmaktanov 1099 подписчиков.



глава Бурятии Алексей Цыденов инвалиды
 
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