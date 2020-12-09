Алексей Цыденов пообщался с победителями конкурса «Большая перемена»

В престижном конкурсе победили четверо представителей Бурятии
Глава Бурятии в среду, 9 декабря, провёл онлайн-встречу со школьниками-победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Старшеклассники рассказали Алексею Цыденову о своих проектах и перспективах их применения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Из миллиона российских школьников 600 человек стали победителями. Из них четверо - из Бурятии. Это очень почетно. Ребятам, преподавателям и родителям хотел бы сказать большое спасибо. За то, что продвигаете нашу республику и сами двигаетесь вперед. Те темы и проекты, которые выбрали наши ученики – а это современные технологии, экология и город – все очень актуальны и перспективны. Я желаю, чтобы появившиеся новые возможности после участия в конкурсе «Большая перемена» максимально реализовались в жизни учеников, а их идеи воплотились, - заявил глава Бурятии.
Победителями из Бурятии стали ученики школы №32 Антон Ершов и Валерий Барлуков, ученица школы №49 Ирина Бадмацыренова и ученик лицея-интерната №61 Максим Колесов.
Наставник ученика улан-удэнской школы №61 Максима Колесова Светлана Абашеева рассказала главе республики о том, что их проект «Фабрика будущего» может быть реализован уже в ближайшее время.
- В рамках конкурса мы отрабатывали кейс «Фабрика будущего» на примере улан-удэнской компании «Интерьер +». Проект включал в себя роботизацию производства, чипирование материалов готовых изделий, эффективное ведение базы данных и многое другое. На сегодняшний день мы обсудили разработанный нами проект с собственником компании. Он был одобрен, планируется его внедрение, - сказала она.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал в июне 2020 года в рамках президентской программы «Россия – страна возможностей». Финал состоялся с 31 октября по 5 ноября в международном детском центре «Артек».
Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 млн рублей на оплату обучения (в случае поступления на бюджетное отделение возможно направить деньги на ипотеку или бизнес-стартап) и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Наставники школьников, победивших в конкурсе «Большая перемена», получат по 150 тыс рублей, а также призы от партнеров проекта.
Алексей Цыденов пообщался с победителями конкурса «Большая перемена»
Власть, Фото:
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