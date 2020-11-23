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Гендиректор «ГЛОНАСС» наградил главу Бурятии

Гендиректор «ГЛОНАСС» наградил главу Бурятии
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Алексея Цыденова наградили за личный вклад в развитие системы ЭРА-ГЛОНАСС

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский вручил главе Бурятии Алексею Цыденову награду «За создание и развитие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» за личный вклад в развитие системы.

Награждение состоялось 20 ноября в ходе X международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС – эра новых возможностей», прошедшего в рамках Транспортной недели в Москве.

Игорь Милашевский поздравил всех с пятилетием системы и выразил благодарность людям, внёсшим существенный вклад в создание и развитие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Он отметил, что деятельность компании давно вышла за пределы системы экстренного реагирования. Для дальнейшего развития инфраструктуры системы важны четыре элемента: сеть связи, высоконагруженная платформенная система, доверенная среда для защиты сетевого взаимодействия и высокоточное позиционирование.

В должности заместителя министра транспорта России Алексей Цыденов отвечал за ряд направлений, в частности, курировал наземное использование технологии «ГЛОНАСС».

В 2017 году для повышения скорости и эффективности реагирования на возгорания в лесах Алексей Цыденов предложил АО «ГЛОНАСС» предусмотреть возможность внедрения спутникового мониторинга техники, используемой при тушении пожаров.

- Благодаря применению системы мониторинга пожарных машин, спасатели смогут, с одной стороны, отслеживать все перемещения техники, а с другой– повысить эффективность реагирования при возникновении одновременно двух, трех и более происшествий, – отмечал тогда Алексей Цыденов.


Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — российская спутниковая система навигации. Предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС – единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе.


По информации пресс-службы правительства Бурятии


глава Бурятии Алексей Цыденов награждение
 
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