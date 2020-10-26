Глава Бурятии не принял «халтурную» спортплощадку

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Спортивная площадка, которую представили Алексею Цыденову, оказалась кривой



В воскресенье, 25 октября, Алексей Цыденов проинспектировал новые спортивные площадки, построенные в рамках национального проекта. Прошли проверку только пять из шести вводимых в эксплуатацию объектов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Покрытие на площадке, расположенной на территории Бурятского лесопромышленного колледжа, глава Бурятии поручил доработать и отказался принимать.



- У меня вопрос к директору, вы видите качество новой площадки? Вы главный пользователь, куда вы смотрите? - Обратился Алексей Цыденов к директору лесопромышленного колледжа,- К УКСу (управление капитального строительства – ред.), минстрою тоже вопросы. Качество покрытия оставляет желать лучшего, видны стыки, неровности, вся площадка залита криво. Соответственно, это надо исправлять, в таком исполнении я её не принимаю в эксплуатацию. Пусть подрядчик исправляет всю эту халтуру, я сюда приеду и ещё раз проверю, мы добьёмся, чтобы всё это было исправлено, - подчеркнул Алексей Цыденов.



В эксплуатацию приняты универсальные площадки с искусственным покрытием на территории Авиационного техникума, Бурятского республиканского педагогического колледжа и республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1. Также открыты спортивные площадки в селе Ошурково и Сотниково Иволгинского района.



Все площадки разбиты на несколько зон и оборудованы для занятий различными видами спорта.



В целом в Бурятии открылось 36 площадок открытого типа. Общая стоимость – 550 млн рублей за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по поручению Владимира Путина.



- Также у нас строятся большие спортивные объекты, такие как ледовый дворец, центр спортивных единоборств. Стараемся максимально обеспечить инфраструктурой, чтобы дети и взрослые могли с комфортом заниматься физической культурой. Отмечу, что большая часть спортивных площадок у нас строится при учебных учреждениях. Я обращаю внимание руководителей, что спортивные объекты должны быть доступны для посещения местных жителей, закрывать их и пускать туда только учащихся недопустимо, заниматься на них должны все желающие, - отметил Алексей Цыденов.

