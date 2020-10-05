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В Забайкалье назначен министр культуры

В Забайкалье назначен министр культуры
Власть,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Им стала уроженка Хилокского района Ирина Левкович

Ирина Левкович назначена министром культуры Забайкальского края. Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона.

Ирина Вячеславовна Левкович родилась 11 ноября 1973 года в городе Хилок Хилокского района Читинской области. В 1998 году она получила диплом по специальности «Педагогика и методика начального образования» в Забайкальском государственном педагогическом университете имени Н.Г. Чернышевского.

В 2018 году окончила Иркутский государственный университет путей и сообщения по специальности «Управление персоналом». С 1996 года работала во дворце культуры города Хилка. В 2004 году – председателем комитета культуры Хилокского района, в 2010 году – начальником отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Читинского района. Далее два года была в должности начальника сектора культуры и спорта дирекции социальной сферы Забайкальской железной дороги. С 2012 года стала заместителем начальника дирекции социальной сферы ЗабЖД.

Ирине Левкович присвоено профессиональное звание «Заслуженный работник культуры Забайкальского края». Также она награждена почётной грамотой министерства культуры края, благодарственным письмом губернатора региона, почётной грамотой ОАО «РЖД» и благодарственным письмом законодательного собрания Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.
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