Следственный комитет проверял видео Баира Цыренова из военного медцентра
Сегодня депутат Народного Хурала, коммунист Баир Цыренов сообщил на сессии, что пришёл ответ об отказе в возбуждении на него уголовного дела.
В этом случае речь идёт о новом военном госпитале в Сосновом Бору. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня Баир Цыренов опубликовал видео, записанное на объекте. На видео в том числе попали продолжающиеся внутри отделочные работы. В связи с этим Цыренов сделал вывод, что медцентр, который Путину сдали ещё 15 мая, на самом деле не достроен.
В свою очередь, военные опровергли информацию, заявив, что на втором этаже объекта проводится реконструкция – вместо обычных палат делают реанимационные.
По словам Баира Цыренов, ролик он снял 30 мая. Военные же предполагали, что видео было сделано позднее. В итоге проверкой достоверности записи занялся Следственный комитет.
- Мне, кстати, пришёл ответ со Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела в моём отношении. То есть не фейковость того видеоролика подтвердил Следственный комитет, более того, в этих материалах содержится информация о том, что приёмо-сдаточные документы не были на тот момент подписаны. Ну и далее там объяснения различных должностных лиц, - заявил сегодня Баир Цыренов.
На коммуниста Баира Цыренова не стали возбуждать дело
Власть, Фото:
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