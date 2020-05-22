Мэр Саянска призвал сообщать обо всех приезжих к соседям или знакомым

По данным на 21 мая, в Саянске нет заражённых коронавирусной инфекцией



Результаты первых анализов саянцев, ехавших 11 мая междугородним автобусом рейса № 566 «Иркутск – Саянск» автоколонны 1880 – отрицательные. Об этом сообщил мэр Саянска Олег Боровский. Обращение появилось на сайте администрации города 21 мая.



В автобусе был курсант военного училища, прилетевший из Санкт-Петербурга, и ещ ё 13 саянцев, работников различных организаций города. У всех первый анализ показал отсутствие коронавируса. Будет проведен еще один анализ.



- В Саянске нет коронавируса, – говорит Олег Боровский. – Но еще раз напоминаю жителям – не забывайте об осторожности, соблюдайте все меры обеспечения безопасности, пользуйтесь индивидуальными средствами защиты. С 20 мая в Иркутской области действует масочный режим. Маски необходимо носить в транспорте, магазинах, всех общественных учреждениях, на работе. Особенно обращаю ваше внимание на передвижение в общественном транспорте – маршрутках, автобусах, в том числе при поездках на дачу. Конечно, лучше всего таких поездок избегать, особенно в Иркутск, Ангарск, где на сегодня наибольшее количество зараженных.



Также мэр призвал сообщать обо всех приезжих.



- Если у вас есть какая-то информация, что к вашим соседям или знакомым приехали гости из других регионов, сообщайте – звоните напрямую мэру, в приемную администрации – 8-395-53-5-71-21 или дежурному администрации тел. 8-395-53-5-72-37. Будем принимать меры, потому что это наша с вами общая безопасность. Берегите себя, берегите город. Дай Бог, чтобы эта инфекция прошла мимо нас, - заявил Олег Боровский.



