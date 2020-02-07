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Подследственный глава Заиграевского района Бурятии вернулся к работе

Подследственный глава Заиграевского района Бурятии вернулся к работе
Власть, 
Решение об отстранении Александра Бурлакова успешно обжаловали

Глава Заиграевского района Александр Бурлаков вернулся своим обязанностям. 6 февраля Верховный суд Бурятии отменил решение Советского районного суда об отстранении Бурлакова от должности.

- Была отменена мера процессуального принуждения в виде отстранения от должности. Вынесено новое решение, в удовлетворении ходатайства следователя отказали, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Верховного суда.

В администрации Заиграевского района «Байкал-Daily» уточнили, что Бурлаков уже приступил к своим обязанностям.

Напомним, в отношении Александра Бурлакова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь идёт о введённом в 2018 году режиме чрезвычайной ситуации в посёлке Заиграево и селе Новая Брянь. Глава заявил о критическом запасе топлива на котельных предприятий ЖКХ и низкой температуре в жилых помещениях. В результате из фонда непредвиденных расходов в бюджет района перечислили более 12 миллионов рублей для приобретения угля. Следствие считает, что почти 5 миллионов рублей необоснованно затратили на две коммерческие коммунальные организации, обслуживающих котельные, у которых имелся достаточный запас своего топлива.

В декабре 2019 года по ходатайству следователя Бурлаков был отстранён от должности. Временно обязанности главы исполнял председатель райсовета депутатов Анатолий Чмелёв.
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