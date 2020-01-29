В горсовете Улан-Удэ появилась оппозиционная фракция

Правда, состоит она из двух человек
Сегодня на сессии была официально зарегистрирована фракция КПРФ в Улан-Удэнском горсовете депутатов. В неё вошли два депутата, коммунисты Елена Вахрушкинова и Виктор Ефремов.
- Согласно закону, хоть один депутат имеет право создавать фракцию. Они воспользовались своим правом и создали ещё одну фракцию, - пояснил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.
До сегодняшнего дня в горсовете существовала лишь фракция «Единая Россия». Как сообщал «Байкал-Daily», она была сформирована ещё на первой сессии. Её возглавляет Чимит Бальжинимаев.
В нынешнем составе горсовета, который улан-удэнцы выбрали в сентябре 2019 года, у единороссов подавляющее большинство – 24 мандата из 30. Также в горсовете всего коммуниста (Елена Вахрушкинова и Виктор Ефремов), один ЛДПРовец – Михаил Гергенов (сын депутата Народного Хурала, члена фракции «Единая Россия» в парламенте Михаила Гергенова). Также один «справедливоросс» Геннадий Бадмаев. И лишь два самовыдвиженца, которых точно нельзя отнести к представителям оппозиции – директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков и Валерий Амагыров, известный врач, депутат Улан-Удэнского горсовета нескольких прошлых созывов.
Справка:
Елена Вахрушкинова родилась 27 мая 1969 года в Улан-Удэ. В 1997 году окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Менеджмент». С 1987 года работала воспитателем в детских садах посёлка Усть-Нера (Якутия) и Улан-Удэ. С 1998 года – главный специалист отдела строительства Оймяконской администрации. С 1999 года – специалист по маркетингу, начальник отдела в ОАО «Горизонт – РТ» в Якутске. С 2007 года работала на руководящих должностях в различных организациях Республики Саха (Якутия). С 2015 по 2016 год – специалист аппарата фракции Коммунистической партии в Народном Хурале. С 2015 по 2017 год – председатель ТСН «Лидер». С 2018 по 2019 год – помощник депутата Народного Хурала. Награждена почётной грамотой правительства Республики Саха (Якутия).
Виктор Ефремов родился 8 сентября 1965 года в селе Тужинка Еравнинского района Бурятской АССР. Трудовую деятельность начал в 1982 году слесарем по ремонту автомобилей. С 1983 по 1985 год служил в рядах Советской Армии. После армии работал водителем 3 класса, шофёром лесовозного автомобиля Хоринского лесничества. В 1992 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Производство строительных изделий и конструкций». С 1992 по 2008 год работал инженером, ведущим инженером, мастером столярного цеха, председателем профкома МУП ЖКХ «Загорск», инженером по охране труда и технике безопасности Улан-Удэнского энергетического комплекса филиала ОАО «ТГК-14». С 2009 года по настоящее время – председатель правления ТСЖ «Родник» Улан-Удэ. Директор управляющей компании ООО «Стройкомсервис».
В горсовете Улан-Удэ появилась оппозиционная фракция
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