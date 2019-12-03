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Депутат Госдумы просит жителей Бурятии «стучать» на владельцев кочегарок

Депутат Госдумы просит жителей Бурятии «стучать» на владельцев кочегарок
Власть, 
По мнению Николая Будуева, только обращения улан-удэнцев в прокуратуру смогут спасти ситуацию с грязным воздухом

Накануне депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев опубликовал в социальных сетях пост об итогах круглого стола, на котором обсуждалась проблема загрязнения воздуха в Улан-Удэ. Он сообщил, что на заседании выяснили «принципиальные моменты» и собрали ценные указания для дальнейшей работы по включению города в федеральный проект «Чистый воздух».

- По итогам работы делаю неутешительные выводы – фактически контроля за выбросами в атмосферу с малых котельных не ведётся. Следят у нас только за «большими трубами». Вот и получается, что по официальным данным у нас 85% смога создают ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Но, пардон, ТЭЦ у нас круглогодично работает с 1936 года, а проблема загрязнения воздуха в городе обострилась буквально пару лет назад и возникает только зимой, - отметил депутат.

Николай Будуев объяснил, что по этой причине частные котельные выпадают из поля зрения надзорных органов, а исследования о том, насколько загрязняют воздух кочегарки и котельные хозяйствующих субъектов никто не проводил.

- Между тем очевидно, что главный фактор задымления Улан-Удэ – «грязные» кочегарки частного сектора и мелких предприятий, СТО и цехов. Уверен почти у каждого жителя частного сектора есть парочка таких на примете, - написал он.

В ходе длительных дискуссий выяснилось, что единственным способом «прикрыть» такие трубы является обращение жителей в прокуратуру. Депутат призвал улан-удэнцев «стучать».

- Так что, девиз «Стучите чаще, и станет чище!» актуален как никогда. Оставлять обращения можно, например, на сайте Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сегодня меня заверил руководитель ведомства Алексей Кошелев, все обращения обязательно будут приняты в работу, а указанные источники загрязнения воздуха будут проверены, - заключил Николай Будуев.

Под его постом начались бурные обсуждения, одни согласились, что ради «лёгких детей» нужно писать жалобы, другие убеждены, что карательный метод не принесёт пользы.

Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов предложил разработать специальный тариф для частного сектора и план перехода на электрические котлы водяного отопления. Медиатор Светлана Тоневицкая считает, что нужно законодательно поощрять применение солнечной электроэнергетики. Один из подписчиков решил пошутить и предложил законодательно отменить зиму. Кто-то отметил, что нужно не запрещать, а решать проблемы своих избирателей.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Николай Будуев направил запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой усилить контроль за отдельными объектами, использующими самые «грязные» способы обогрева.
депутаты Госдумы загрязнение воздуха
 
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