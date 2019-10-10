У депутатов Улан-Удэ возникли вопросы по эффективности дружинников

Сегодня в народных дружинах состоит 239 человек



Про прошествии девяти месяцев в Улан-Удэ не освоили и половины финансирования по программе «Укрепление правопорядка». Всего на 2019 год было выделено более 9,5 миллионов – это средства городского бюджета и республиканские субсидии. Об этом сегодня сообщил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнёв на первом заседании комитета горсовета депутатов по местному самоуправлению, правопорядку и законности.



По словам Слепнёва, в четвёртом квартале 2019 года в рамках программы «Укрепление правопорядка» планируется проведение конкурса «Лучший участковый», субсидирование добровольных дружин по охране порядка в городе и профилактическая акция «Мы против коррупции».



После окончания доклада основная масса вопросов была связана с добровольными дружинами. Депутаты поинтересовались их полномочиями и численностью.



- По состоянию на сегодняшний день действует 23 народные дружины, в целом в них состоит 239 граждан. Схема участия добровольной народной дружины в охране общественного порядка формируется из расчёта сил и средств органов внутренних дел. Свою деятельность члены дружины осуществляют только в составе патрулей сотрудников полиции. Самостоятельно они не могут патрулировать, - пояснил Михаил Слепнёв.



Председатель комитета горсовета Дмитрий Турченюк остался недоволен реализацией программы «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ». По его словам, финансирование на работу дружин идёт большое, однако результаты видны не всегда.



- Проблем в последнее время по охране общественного порядка, много. Мне кажется, это связано и с ухудшившейся работой участковых и полиции. Видимо, это связано с тем, что уменьшено количество сотрудников. Вопрос эффективности ещё будем обсуждать. Были у коллег предложения по улучшению, в том числе и задействованию ЧОП, задействованию совета отцов, чтобы больше людей в это вовлекалось, - сообщил Дмитрий Турченюк.



Также на заседании был выбран заместитель председателя комитета. Единогласным решением этот пост занял депутат Саян Бальжиров. В состав рабочей группы по исполнению наказов избирателей вошли улан-удэнские депутаты Жаргал Цыбиков и Анатолий Перепилица.

