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В Бурятии на ремонт идущего под снос дома потратили миллион рублей

В Бурятии на ремонт идущего под снос дома потратили миллион рублей
Власть,  Фото:из архива
Следственный комитет просят проверить администрацию Северобайкальска

По данным Фонда капитального ремонта, в Бурятии участились факты капитального ремонта домов, признанных аварийными. При этом средства, затраченные на капитальный ремонт не могут быть восстановлены по принципу возвратности поскольку жильцы аварийного дома освобождаются от уплаты взносов.

На капитальный ремонт крыши дома, признанного администрацией Северобайкальска аварийным и подлежащим сносу, из средств фонда капитального ремонта истрачено порядка миллиона рублей. По мнению руководства фонда, необоснованные траты средств являются убытками собственников общего имущества многоквартирных домов. Представители фонда обратились к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

- По запросу уполномоченного, Северобайкальской межрайонной прокуратурой проведена проверка, подтвердились факты нарушений со стороны администрации города. Дом признан аварийным распоряжением и.о. главы администрации города Северобайкальск в 2016 году. До декабря 2018 года администрация не принимала мер к извещению уполномоченного органа и регионального оператора капитального ремонта о наступлении обстоятельств, препятствующих проведению капитального ремонта указанного дома. В свою очередь, администрация Северобайкальска пояснила данные действия заботой о жильцах, которые проживают в аварийном доме, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

После прокурорского вмешательства приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь, поскольку устранить выявленные нарушения не представляется возможным.

Кроме того, Юлия Жамбалова направила в адрес следственных органов республики заявление о проведении проверки на предмет коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих.


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