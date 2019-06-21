Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений
Главе Заиграевского района Бурятии Александру Бурлакову продлили срок содержания под стражей до 9 августа. Решение было принято районным судом. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
- В данный момент ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», - уточнили в СУ СКР по республике.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава администрации Заиграевского района Бурятии был задержан в апреле. Бурлаков обвинили в том, что превышая свои должностные полномочия, он безвозмездно передал коммерческой организации ООО ЖКХ «Новая Брянь» 800 тонн угля на сумму 1,5 миллиона рублей.
Позже главе района было предъявлено новое обвинение. По данным следствия, Бурлаков в 2017 году, желая скрыть свое бездействие при выполнении поручения правительства региона по легализации трудовых отношений, принудил находящихся у него в подчинении сотрудников администрации и сотрудников ООО «Жильё» к фиктивному трудоустройству жителей района и отчислению за них налогов и обязательных страховых выплат.
Таким образом, было фиктивно трудоустроено более 60 человек.
Тогда районным судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения – содержание под стражей до 18 июня.
И.о. главы Заиграевского района в середине мая был назначен председатель райсовета депутатов Анатолий Чмелёв.
Главе Заиграевского района Бурятии продлили арест
Власть, Фото:
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