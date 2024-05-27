В улан-удэнском пансионате «Нарата» открыли отделение дневного пребывания

Работа построена по принципу «детского сада»
В улан-удэнском пансионате для пожилых граждан и инвалидов «Нарата» открылось отделение дневного пребывания.
Отделение рассчитано на 15 мест, работает с раннего утра до вечера. Работа построена по принципу «детского сада»: родственники инвалида или пожилого человека привозят его в пансионат, а после забирают в оговорённое время. График работы: пять дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные.
- Необходимость открытия такого отделения назрела давно. Люди, ухаживающие за своими родителями, бабушками или дедушками, могут определить их в месте, где для них организован хороший досуг, уход и питание, пока молодёжь находится на работе. Кроме того, оказывается услуга по дневному пребыванию и реабилитации инвалидов. Это определённый перечень социальных услуг, где можно обойтись без медицинского вмешательства. А инвалиды могли восстановить утраченные навыки самообслуживания, - рассказала директор пансионата «Нарата» Наталья Айдаева.
Посетителям отделения обещают зарядку, четырёхразовое питание, лечебные процедуры, занятия творчеством по интересам, тихий час и прогулку.
Для отдыха пожилых людей предусмотрены специальные спальные комнаты. Специалисты отмечают, что поспать или просто полежать можно не только в тихий час. При необходимости желающие могут пройти комплекс общеукрепляющих мероприятий.
Место в отделении дневного пребывания платное. Оплата рассчитывается индивидуально, зависит от количества услуг, часов, приёмов пищи и т.д.
- Работаем пока только на платной основе. В будущем, думаю, будет госзадание и частичная оплата, чтобы услуги стали более доступны, - добавила Наталья Айдаева.
Как сообщал «Байкал-Daily», пансионат «Нарата» открылся в июне 2023 года в микрорайоне Светлый. Он стал самым большим на Дальнем Востоке. Там живут одиноко проживающие граждане с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию.
На сегодняшний день в пансионате проживает 151 получатель социальных услуг и пять платников. Сейчас в очереди на проживание по соцпрограмме стоят 22 человека.
Для получения направления необходимо обратиться в соцзащиту.
В улан-удэнском пансионате «Нарата» открыли отделение дневного пребывания
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рабочие обещают уложиться в сроки
В мэрии заявили, что благодаря этому они будут меньше деформироваться
Победитель получит приз в размере 100 тысяч рублей
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со спортивного мероприятия
А начало лета обещает быть жарким
И только часть организаций рассматривают кандидатов со стороны
Их передали в замещающую семью
Премьера состоится 31 мая
Из них более 500 человек – выпускники прошлых лет
Прогулки по лесу запрещены
Рейсы по маршруту Улан-Удэ – Казань пользуются высоким спросом
Мужчину в третий раз привлекли к уголовной ответственности по этой статье
В республике резко похолодает
Местные жители из-за этого намерены дойти до прокуратуры
По легенде, загорелась крыша бокса