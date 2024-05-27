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В улан-удэнском пансионате «Нарата» открыли отделение дневного пребывания

В улан-удэнском пансионате «Нарата» открыли отделение дневного пребывания
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Работа построена по принципу «детского сада»

В улан-удэнском пансионате для пожилых граждан и инвалидов «Нарата» открылось отделение дневного пребывания.

Отделение рассчитано на 15 мест, работает с раннего утра до вечера. Работа построена по принципу «детского сада»: родственники инвалида или пожилого человека привозят его в пансионат, а после забирают в оговорённое время. График работы: пять дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные.

- Необходимость открытия такого отделения назрела давно. Люди, ухаживающие за своими родителями, бабушками или дедушками, могут определить их в месте, где для них организован хороший досуг, уход и питание, пока молодёжь находится на работе. Кроме того, оказывается услуга по дневному пребыванию и реабилитации инвалидов. Это определённый перечень социальных услуг, где можно обойтись без медицинского вмешательства. А инвалиды могли восстановить утраченные навыки самообслуживания, - рассказала директор пансионата «Нарата» Наталья Айдаева.

Посетителям отделения обещают зарядку, четырёхразовое питание, лечебные процедуры, занятия творчеством по интересам, тихий час и прогулку.

Для отдыха пожилых людей предусмотрены специальные спальные комнаты. Специалисты отмечают, что поспать или просто полежать можно не только в тихий час. При необходимости желающие могут пройти комплекс общеукрепляющих мероприятий.

Место в отделении дневного пребывания платное. Оплата рассчитывается индивидуально, зависит от количества услуг, часов, приёмов пищи и т.д.

- Работаем пока только на платной основе. В будущем, думаю, будет госзадание и частичная оплата, чтобы услуги стали более доступны, - добавила Наталья Айдаева.

Как сообщал «Байкал-Daily», пансионат «Нарата» открылся в июне 2023 года в микрорайоне Светлый. Он стал самым большим на Дальнем Востоке. Там живут одиноко проживающие граждане с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию.

На сегодняшний день в пансионате проживает 151 получатель социальных услуг и пять платников. Сейчас в очереди на проживание по соцпрограмме стоят 22 человека.

Для получения направления необходимо обратиться в соцзащиту.

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