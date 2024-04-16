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В городе в Бурятии на въезде в лес установили шлагбаумы

В городе в Бурятии на въезде в лес установили шлагбаумы
Общество,  Фото:Администрация МО ГП «Город Закаменск»
Это связано с действием особого противопожарного режима

Администрация города Закаменск установила шлагбаумы, ограничивающие въезд автомобилей в лес на границах городского поселения.

- Установленные шлагбаумы позволяют предотвратить нарушение запрета на пребывание в лесах в пожароопасный период, - отметили в администрациа МО ГП «Город Закаменск».

Как сообщал «Байкал-Daily», что 8 апреля в Бурятии был введён особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. За нарушение правил пожарной безопасности в лесу грозит штраф.
лес особый противопожарный режим пожарная безопасность

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