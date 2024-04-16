Основатель первой династии врачей района Бурятии отметила 90-летие

15 апреля 90-летний юбилей отметила первый врач - выходец из Закаменского района, основатель первой династии врачей района Бурятии, ветеран здравоохранения Долгоржап (Эльвира) Ламажаповна Дашиева.
Долгоржап Ламажаповна – отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач Республики Бурятия. Все близкие и родственники, друзья и знакомые её зовут Эльвира. Большая семья поздравила свою знаменитую и любимую маму, бабушку, прабабушку. Также в гости пришли главный врач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев, глава сельского поселения Дутулур Ринчин Дареев и другие.
Начальник отдела социальной защиты населения по Закаменскому району Вилора Дымбрылова зачитала и вручила официальные поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, и главы республики Бурятия Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба Закаменской центральной районной больницы.
Долгоржап Ламажаповна родилась 15 апреля 1934 года в селе Хужир Закаменского района Бурят-Монгольской АССР.
Папа Ламажап Жугдурович Бадмаев работал председателем сельсовета, мама Ханда Лубсан-Доржиевна – домохозяйка. В 1935 году в семье родилась сестрёнка Марта.
В 1940 году Эльвира окончила 1 класс в Хужире. В то время райцентр находился в селе Цакир В том же 1940 году сюда и привёз её отец учиться в русской школе, где её снова определили в 1 класс, так как, маленькая Эльвира не знала русский язык. В Цакире жила у родственников – у родной тёти Ринчин Бадмаевны и её мужем Будой Бузаевичем, с их приёмными детьми.
Наступил суровый 1941 год, началась Великая Отечественная война. Отца Ламажапа призвали на фронт. Эльвира помнит, как на подводах увозили мобилизованных в пункт сбора в Цакир. Больше отца она не увидела. Ламажап Бадмаев погиб в бою 2 мая 1943 года во время снятия блокады Ленинграда.
В трудные военные годы дети рано познавали невзгоды и тяжёлый крестьянский труд, работая наравне со взрослыми на колхозных полях и фермах. Мужчин не хватало, все на фронте. В один из таких дней, работая на зернотоке, Эльвира, неся на плече тяжёлый мешок с зерном, поднималась на 2 этаж, сырое зерно нужно было поднять для просушки. Но оступилась и получила компрессионный перелом позвоночника и слегла. Тогда ей было всего 13 лет. Благодаря усилиям матери, и родственников, полностью выздоровела, без последствий для здоровья.
В школе была активной участницей общественной жизни, занималась художественной самодеятельностью. И на параде открытия в честь 25-летия Бурят-Монгольской АССР на республиканском стадионе несла знамя во главе колонны спортсменов, что запечатлено в кинохронике.
В 1953 году приехала в Улан-Удэ, поступать в педагогический институт. Но в тот год в Чите открывался Медицинский институт и по совету тёти, Эльвира отправилась поступать туда. Вместе с другими студентами она стала первооткрывателем Читинского мединститута.
В 1959 году успешно окончив мединститут, по распределению министра здравоохранения Бурят-Монгольской АССР Веры Бояновой, вернулась в родную Закамну. Здесь она лечила своих земляков от туберкулёза, который тогда свирепствовал в районе. На каждой улице было по 5-8 семей, которые были заражены страшной болезнью – дети были уже хромые, горбатые, с кратерными, гнойными лимфоузлами.
В 1960 году райцентр переехал в город Закаменск. И Эльвиру также забрали из Цакира, двухмесячную дочь она оставила у тёти и дяди, у которых выросла сама. В Закаменске шахтёры вольфрамо-молибденового комбината заболели силикозом. И Эльвиру срочно направили в Ленинград на учёбу по усовершенствованию врачей-фтизиатров на 1,5 месяца. Семейная жизнь тоже складывается, вскоре родился сын Цырен-Доржо, через четыре года - дочь Лариса.
Вскоре Эльвира стала главным врачом межрайонного противотуберкулёзного диспансера и принимала активное участие в строительстве, оснащении, подготовке к работе двухэтажного здания на 50 коек. В новом здании принимались больные не только из соседнего Джидинского района, но и со всей республики. Обследование проходило 87% жителей всего Закаменского района. В труднодоступные точки выезды к животноводам совершали на вездеходе с рентген установкой. В результате эффективного лечения туберкулёз был побеждён в районе. В 1991 году на учёте состояло всего пять человек, что и послужило причиной закрытия диспансера.
После распада Советского Союза на фоне падения уровня жизни людей, безработицы, тотального пьянства и курения – туберкулёз вспыхнул вновь. В 1998 году было зафиксировано 140 случаев. Эльвира Ламажаповна, несмотря на возраст, вновь принялась за спасение жизней и здоровья земляков.
Она постоянно пополняла свой багаж профессиональных знаний, ездила на учёбу в Улан-Удэ, Казань, Москву, Ленинград. Во время одной такой учёбы в 1975 году посетила места боёв, где погиб отец в 1943 году. Посетила военкомат, откуда выслали похоронное извещение. И на мемориальном кладбище Самбатово, где были перезахоронены тела бойцов, погибших при прорыве блокады Ленинграда, она рассыпала горсть родной земли, которую привезла их Хужира, взяв с огорода матери Ханды. Она выполнила благородную миссию настоящей дочери своего отца, почтившей его память на месте гибели и на братской могиле.
В 90-е годы посетила родственников в Булганском аймаке Монголии, которые уехали туда во время гражданской воны в России. Во время поездки оказала медицинскую помощь мальчику, который упал с лошади на конных скачках и потерял сознание. Благодаря опыту и профессионализму ей удалось привести маленького пациента в сознание. А на следующий день, тот уже бегал. Родители ребёнка были безмерно счастливы и подарили живого барана. Подобные примеры можно перечислять бесконечно, уверяют коллеги долгожительницы.
Эльвира Ламажаповна награждена медалью «100 лет со дня рождения В. И. Ленина», ветеран труда, имеет удостоверение «Дети войны», множество памятных и юбилейных наград. В 1964 году была единственным делегатом от районов Бурятии на Всесоюзном съезде фтизиатров в Москве.
Её профессиональную врачебную деятельность продолжают дочь, внук и правнучка.
Дочь Лариса работает сегодня врачом терапевтом, заведующая терапевтическим отделением Закаменской центральной районной больницы. Внук Ринчин - врач отоларинголог, работает в поликлинике городе Мирный в Якутии. Правнучка Сойжина Осорова сейчас учится по специальности «Лечебное дело» в Читинской государственной медицинской академии.
- Мы также желаем Долгоржап Ламажаповне и первой династии врачей Закаменского района крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и дальше приносить пользу в деле развития здравоохранения! - пресс-служба ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».