Основатель первой династии врачей района Бурятии отметила 90-летие





15 апреля 90-летний юбилей отметила первый врач - выходец из Закаменского района, основатель первой династии врачей района Бурятии, ветеран здравоохранения Долгоржап (Эльвира) Ламажаповна Дашиева.Долгоржап Ламажаповна – отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач Республики Бурятия. Все близкие и родственники, друзья и знакомые её зовут Эльвира. Большая семья поздравила свою знаменитую и любимую маму, бабушку, прабабушку. Также в гости пришли главный врач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев, глава сельского поселения Дутулур Ринчин Дареев и другие.Начальник отдела социальной защиты населения по Закаменскому району Вилора Дымбрылова зачитала и вручила официальные поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, и главы республики Бурятия Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба Закаменской центральной районной больницы.Долгоржап Ламажаповна родилась 15 апреля 1934 года в селе Хужир Закаменского района Бурят-Монгольской АССР.Папа Ламажап Жугдурович Бадмаев работал председателем сельсовета, мама Ханда Лубсан-Доржиевна – домохозяйка. В 1935 году в семье родилась сестрёнка Марта.В 1940 году Эльвира окончила 1 класс в Хужире. В то время райцентр находился в селе Цакир В том же 1940 году сюда и привёз её отец учиться в русской школе, где её снова определили в 1 класс, так как, маленькая Эльвира не знала русский язык. В Цакире жила у родственников – у родной тёти Ринчин Бадмаевны и её мужем Будой Бузаевичем, с их приёмными детьми.Наступил суровый 1941 год, началась Великая Отечественная война. Отца Ламажапа призвали на фронт. Эльвира помнит, как на подводах увозили мобилизованных в пункт сбора в Цакир. Больше отца она не увидела. Ламажап Бадмаев погиб в бою 2 мая 1943 года во время снятия блокады Ленинграда.В трудные военные годы дети рано познавали невзгоды и тяжёлый крестьянский труд, работая наравне со взрослыми на колхозных полях и фермах. Мужчин не хватало, все на фронте. В один из таких дней, работая на зернотоке, Эльвира, неся на плече тяжёлый мешок с зерном, поднималась на 2 этаж, сырое зерно нужно было поднять для просушки. Но оступилась и получила компрессионный перелом позвоночника и слегла. Тогда ей было всего 13 лет. Благодаря усилиям матери, и родственников, полностью выздоровела, без последствий для здоровья.В школе была активной участницей общественной жизни, занималась художественной самодеятельностью. И на параде открытия в честь 25-летия Бурят-Монгольской АССР на республиканском стадионе несла знамя во главе колонны спортсменов, что запечатлено в кинохронике.В 1953 году приехала в Улан-Удэ, поступать в педагогический институт. Но в тот год в Чите открывался Медицинский институт и по совету тёти, Эльвира отправилась поступать туда. Вместе с другими студентами она стала первооткрывателем Читинского мединститута.В 1959 году успешно окончив мединститут, по распределению министра здравоохранения Бурят-Монгольской АССР Веры Бояновой, вернулась в родную Закамну. Здесь она лечила своих земляков от туберкулёза, который тогда свирепствовал в районе. На каждой улице было по 5-8 семей, которые были заражены страшной болезнью – дети были уже хромые, горбатые, с кратерными, гнойными лимфоузлами.В 1960 году райцентр переехал в город Закаменск. И Эльвиру также забрали из Цакира, двухмесячную дочь она оставила у тёти и дяди, у которых выросла сама. В Закаменске шахтёры вольфрамо-молибденового комбината заболели силикозом. И Эльвиру срочно направили в Ленинград на учёбу по усовершенствованию врачей-фтизиатров на 1,5 месяца. Семейная жизнь тоже складывается, вскоре родился сын Цырен-Доржо, через четыре года - дочь Лариса.Вскоре Эльвира стала главным врачом межрайонного противотуберкулёзного диспансера и принимала активное участие в строительстве, оснащении, подготовке к работе двухэтажного здания на 50 коек. В новом здании принимались больные не только из соседнего Джидинского района, но и со всей республики. Обследование проходило 87% жителей всего Закаменского района. В труднодоступные точки выезды к животноводам совершали на вездеходе с рентген установкой. В результате эффективного лечения туберкулёз был побеждён в районе. В 1991 году на учёте состояло всего пять человек, что и послужило причиной закрытия диспансера.После распада Советского Союза на фоне падения уровня жизни людей, безработицы, тотального пьянства и курения – туберкулёз вспыхнул вновь. В 1998 году было зафиксировано 140 случаев. Эльвира Ламажаповна, несмотря на возраст, вновь принялась за спасение жизней и здоровья земляков.Она постоянно пополняла свой багаж профессиональных знаний, ездила на учёбу в Улан-Удэ, Казань, Москву, Ленинград. Во время одной такой учёбы в 1975 году посетила места боёв, где погиб отец в 1943 году. Посетила военкомат, откуда выслали похоронное извещение. И на мемориальном кладбище Самбатово, где были перезахоронены тела бойцов, погибших при прорыве блокады Ленинграда, она рассыпала горсть родной земли, которую привезла их Хужира, взяв с огорода матери Ханды. Она выполнила благородную миссию настоящей дочери своего отца, почтившей его память на месте гибели и на братской могиле.В 90-е годы посетила родственников в Булганском аймаке Монголии, которые уехали туда во время гражданской воны в России. Во время поездки оказала медицинскую помощь мальчику, который упал с лошади на конных скачках и потерял сознание. Благодаря опыту и профессионализму ей удалось привести маленького пациента в сознание. А на следующий день, тот уже бегал. Родители ребёнка были безмерно счастливы и подарили живого барана. Подобные примеры можно перечислять бесконечно, уверяют коллеги долгожительницы.Эльвира Ламажаповна награждена медалью «100 лет со дня рождения В. И. Ленина», ветеран труда, имеет удостоверение «Дети войны», множество памятных и юбилейных наград. В 1964 году была единственным делегатом от районов Бурятии на Всесоюзном съезде фтизиатров в Москве.Её профессиональную врачебную деятельность продолжают дочь, внук и правнучка.Дочь Лариса работает сегодня врачом терапевтом, заведующая терапевтическим отделением Закаменской центральной районной больницы. Внук Ринчин - врач отоларинголог, работает в поликлинике городе Мирный в Якутии. Правнучка Сойжина Осорова сейчас учится по специальности «Лечебное дело» в Читинской государственной медицинской академии.- Мы также желаем Долгоржап Ламажаповне и первой династии врачей Закаменского района крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и дальше приносить пользу в деле развития здравоохранения! - пресс-служба ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».