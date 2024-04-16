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В Забайкальском нацпарке готовы к борьбе с лесными пожарами

В Забайкальском нацпарке готовы к борьбе с лесными пожарами
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Состоялся смотр готовности к ликвидации природных пожаров

«К борьбе с пожарами готовы!» - заявили в «Заповедном Подлеморье»

В Баргузинском районе состоялся смотр готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Бурятии к ликвидации природных пожаров на 2024 год.

РСЧС – это единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- В её составе силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации. Основу составляют аварийно-спасательные службы и формирования, оснащённые специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учётом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток, - пояснили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Здесь отметили, что слаженное и оперативное взаимодействие сил и средств является залогом эффективной борьбы с природными пожарами. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» на смотре готовности представляла группа лесопожарной станции 2-го типа Забайкальского национального парка. По результатам работы замечаний не было.

- Мы всегда готовы к борьбе с пожарами, но при этом надеемся, что их будет как можно меньше. Тушить природные пожары, безусловно, должны специалисты. Но предотвратить пожар - под силу каждому из нас. Главное, не быть беспечными с огнём в лесу. Погибнет лес – погибнем мы! – прокомментировал итоги смотра заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Леонид Сахаров. 
лесные пожары национальный парк

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