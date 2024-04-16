16 апреля

15 апреля

Популярное

В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»

В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»
Общество,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева
Пассажиры любят прощаться через стекло

В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ проводят генеральную уборку. Накануне здесь начали ежегодную большую помывку витражей.

- Пока моем внутри здания, в мае будем мыть снаружи, - написал в своём Telegram-канале генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев и обратился посетителям, - Я понимаю, что хочется сказать «До свидания» через стекло, но помните о труде уборщиц, и они вам будут благодарны.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе сотрудники аэропорта вышли на уборку территории возле воздушной гавани. Местных жителей и пассажиров призвали не мусорить.



Аэропорт "Байкал" благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд
На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд
Общество, 16.04.2024
Затор на реке стал причиной серьёзного паводка

В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»
В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»
Общество, 16.04.2024
Пассажиры любят прощаться через стекло 
В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов
В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов
Общество, 16.04.2024
Обычно нацпарк для этих птиц – лишь временное место обитания  
В Улан-Удэ до +18 градусов
В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество, 16.04.2024
Местами в регионе ветер усилится до 17 м/с
Среди кинологов Читинской таможни определили лучших
Среди кинологов Читинской таможни определили лучших
Общество, 15.04.2024
Победа досталась Якову Карнаухову и овчарке по кличке Деймонд
Сотрудники УФСИН Бурятии на улице отпраздновали День космонавтики
Сотрудники УФСИН Бурятии на улице отпраздновали День космонавтики
Общество, 15.04.2024
Они участвовали в спортивных соревнованиях
Международные пункты пропуска в Забайкалье осмотрел генконсул КНР
Международные пункты пропуска в Забайкалье осмотрел генконсул КНР
Общество, 15.04.2024
Планируется увеличение пропускной способности пунктов пропуска 
Сотрудники ГИБДД Бурятии выступили на общешкольном собрании
Сотрудники ГИБДД Бурятии выступили на общешкольном собрании
Общество, 15.04.2024
Они напомнили родителям о безопасности детей на дороге 
В Чите открыли обновлённую мемориальную доску
В Чите открыли обновлённую мемориальную доску
Общество, 15.04.2024
Мария Гетало - Почётный гражданин города
В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора
В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора
Общество, 15.04.2024
Уборка проводилась на нескольких территориях 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^