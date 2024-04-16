Пассажиры любят прощаться через стекло
В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ проводят генеральную уборку. Накануне здесь начали ежегодную большую помывку витражей.
- Пока моем внутри здания, в мае будем мыть снаружи, - написал в своём Telegram-канале генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев и обратился посетителям, - Я понимаю, что хочется сказать «До свидания» через стекло, но помните о труде уборщиц, и они вам будут благодарны.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе сотрудники аэропорта вышли на уборку территории возле воздушной гавани. Местных жителей и пассажиров призвали не мусорить.
В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»
Общество, Фото:
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