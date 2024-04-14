Планируется модернизация пункта пропуска на границе в Бурятии













11 апреля представительство МИД России в Улан-Удэ в составе делегации правительства Бурятии, территориальных органов власти и других заинтересованных ведомств посетили Тункинский район. Они осмотрели пункта пропуска Монды на российско-монгольской границе (сопредельный пункт с монгольской стороны - Ханх).- Согласно изменениям, внесённым в 2021 году в российско-монгольское межправсоглашение 1994 года о пунктах пропуска и упрощённом сообщении через государственную границу, пункт пропуска Монды - Ханх получил статус многостороннего, однако продолжает функционировать в настоящее время как двусторонний, только для граждан России и Монголии. Пропуск через него граждан третьих стран станет возможным после завершения мероприятий по реконструкции, - отметили в представительстве МИД России в Улан-Удэ.Члены делегации ознакомились с планами обустройства пункта пропуска и сроками проведения работ, выслушали мнение муниципального органа власти.- С модернизацией МАПП Монды - Ханх связываются ожидания дальнейшего развития сотрудничества с Монголией, роста деловой кооперации и туристических обменов, в том числе по маршруту Байкал – Хубсугул, - отметили в представительстве МИД России в Улан-УдэПоездка реализуется с учётом договорённостей России и Монголии о скоординированном развитии пунктов пропуска, достигнутых в ходе 26-го заседания двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Батор в октябре 2023 года.