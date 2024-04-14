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Со школьниками Улан-Удэ провели профориентационное мероприятие

Со школьниками Улан-Удэ провели профориентационное мероприятие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им рассказали о службе в федеральной службе исполнения наказаний

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии приняли участие в родительском собрании в школе № 63 города Улан-Удэ. Здесь они провели профориентационное мероприятие с учениками и их родителями.

- Целью данного мероприятия стало информирование старшеклассников о преимуществах поступления в ведомственные высшие учебные заведения и оказание помощи в выборе будущей профессии. Мероприятие прошло в форме открытого диалога. Школьники активно задавали интересующие их вопросы и получили от выпускников Вологодского института ФСИН России подробную информацию о специфике обучения в ведомственных вузах, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

Также на собрании показали видеоролик о наиболее востребованных профессиях в уголовно-исполнительной системе, о том, какие знания и навыки необходимы для дальнейшего успешного карьерного роста.

По мнению сотрудников, подобные мероприятия помогут подрастающему поколению сделать правильный выбор и успешно продолжить своё образование.
УФСИН школьники

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