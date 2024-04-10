Зверёк оказался слишком маленьким
В Боргойском заказнике в Бурятии активно ведутся работы по изучению и сохранению популяции краснокнижного манула. Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» получили разрешение от Росприроднадзора на установку ошейников с gps-трекером.
Во время экспедиции нашли лишь одного дикого кота. Однако манул «забраковал» ошейник.
- Он оказался слишком маленьким, поэтому его отпустили расти в естественную среду обитания, - пояснили исследователи.
Как сообщал «Байкал-Dailу», учёт дикой кошки проходит в рамках программы фонда «Компас» совместно с республиканским министерством природных ресурсов и экологии. Работы начались в ноябре 2023 года.
В Бурятии на пойманного госинспекторами манула не удалось надеть ошейник
Общество, Фото:
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