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В Бурятии на пойманного госинспекторами манула не удалось надеть ошейник

В Бурятии на пойманного госинспекторами манула не удалось надеть ошейник
Общество,  Фото:фонд "Компас"
Зверёк оказался слишком маленьким

В Боргойском заказнике в Бурятии активно ведутся работы по изучению и сохранению популяции краснокнижного манула. Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» получили разрешение от Росприроднадзора на установку ошейников с gps-трекером.

Во время экспедиции нашли лишь одного дикого кота. Однако манул «забраковал» ошейник.

- Он оказался слишком маленьким, поэтому его отпустили расти в естественную среду обитания, - пояснили исследователи.



Как сообщал «Байкал-Dailу», учёт дикой кошки проходит в рамках программы фонда «Компас» совместно с республиканским министерством природных ресурсов и экологии. Работы начались в ноябре 2023 года.

манул дикие животные

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