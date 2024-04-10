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Аэропорт Эльга в Якутии получил сертификат соответствия аэродрома от Росавиации

Аэропорт Эльга в Якутии получил сертификат соответствия аэродрома от Росавиации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Он стал 228-м в России

Сертификат соответствия аэродрома Эльга и свидетельство о его государственной регистрации в марте выдал руководитель Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации Олег Ворошилов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эльга стал 228-м аэродромом гражданской авиации в стране. Он находится в 358 км восточнее города Нерюнгри (юг Якутии) и имеет искусственную взлётно-посадочную полосу размером 2284 х 48 м.  

Кроме того, на аэродроме есть перрон для воздушных судов, метеоплощадка, светосигнальное оборудование и ряд дополнительных сооружений. Максимальный тип самолёта, к эксплуатации которого пригоден аэродром, - Boeing 737-800. 

Как сообщал «Байкал-Daily», первый рейс на таком лайнере из новосибирского аэропорта Толмачево в Эльгу выполнила 29 марта авиакомпания «Якутия». Ранее рейсы сюда, ещё когда Эльга имела статус посадочной площадки, выполнялись на самолетах Bombardier Q300 и Superjet 100. 

«Повышение связанности и транспортной доступности внутри нашей большой страны является стратегическим приоритетом. Учитывая уникальную географию, России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой», - подчеркнул в ежегодном докладе правительства в Госдуме председатель правительства России Михаил Мишустин.

Первый рейс грузового самолёта Ил-76 в Эльгу осуществлён в декабре 2023 года. Он привёз огромный трансформатор.

Появление полноценного аэропорта означает, что повысится общая безопасность авиаперевозок на Востоке страны, так как Эльга стала запасным аэродромом в труднодоступной горной местности.

Эльга – крупнейшее (на 2,2 млрд тонн) месторождение твердого коксующегося угля премиального качества с минимальным содержанием серы и фосфора, что чрезвычайно высоко ценится в металлургии.

авиация Эльга Росавиация

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