На Байкале отремонтируют туристическую улицу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ремонтные работы планируют провести в этом году



На главной улице посёлка Листвянка - улице Горького - в этом году проведут дорожные работы. Она идёт вдоль озера Байкал и является самым популярным местом прогулок у туристов. В нормативное состояние приведут участки общей протяжённостью 7,5 километра. Об этом сообщил заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев.



— По поручению губернатора Игоря Кобзева провели совещание по развитию Листвянки. В этом году на всем протяжении всей улицы Горького заменят дорожное покрытие, сделают тротуары и освещение, - сказал Андрей Бунев.



Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской Федерации, и регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Из областного бюджета на это направят 125 млн рублей. Работы начнут от посёлка Никола на участках автодороги Иркутск - Листвянка с 60,1 по 60,4 км и с 62,9 по 70,2 км. Там заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары, на недостающих участках сделают их. Важной частью работ станет монтаж освещения дороги. Для этого приобретут и установят около 300 фонарей.



Улица Горького в Листвянке является частью автодороги межмуниципального значения Иркутск - Листвянка. В 2023 году на ней привели в нормальное состояние десять километров – с 42 по 52 километр, и четыре моста, которые находятся на этом участке, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

