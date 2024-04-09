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На Байкале отремонтируют туристическую улицу

На Байкале отремонтируют туристическую улицу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ремонтные работы планируют провести в этом году

На главной улице посёлка Листвянка - улице Горького - в этом году проведут дорожные работы. Она идёт вдоль озера Байкал и является самым популярным местом прогулок у туристов. В нормативное состояние приведут участки общей протяжённостью 7,5 километра. Об этом сообщил заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев.

— По поручению губернатора Игоря Кобзева провели совещание по развитию Листвянки. В этом году на всем протяжении всей улицы Горького заменят дорожное покрытие, сделают тротуары и освещение, - сказал Андрей Бунев.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской Федерации, и регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Из областного бюджета на это направят 125 млн рублей. Работы начнут от посёлка Никола на участках автодороги Иркутск - Листвянка с 60,1 по 60,4 км и с 62,9 по 70,2 км. Там заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары, на недостающих участках сделают их. Важной частью работ станет монтаж освещения дороги. Для этого приобретут и установят около 300 фонарей.

Улица Горького в Листвянке является частью автодороги межмуниципального значения Иркутск - Листвянка. В 2023 году на ней привели в нормальное состояние десять километров – с 42 по 52 километр, и четыре моста, которые находятся на этом участке, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
Байкал благоустройство

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