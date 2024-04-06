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Экскурсовод из Бурятии поздравила «Импровизаторов» восьмилетием

Экскурсовод из Бурятии поздравила «Импровизаторов» восьмилетием
Общество,  Фото:screenshots
Эрдэни-Дара Доржиева с юмором вручила им подарки

Улыбчивый экскурсовод этнокомплекса в Бурятии Эрдэни-Дара Доржиева поздравила «Импровизаторов» (возрастное ограничение 16+) с восьмилетием. Для этого она приехала на съёмки, а выпуск с её участием вышел на днях.

- Я поздравляю вас с вашим праздником, с юбилейным. Говорит и показывает Бурятия! – сказала Эрдэни-Дара Доржиева.

- Восемь лет! Юбилей! – подметил Сергей Матвиенко и зал закатился смехом.

- Арсений похорошел, Антон пошустрее стал, Сыренжап (Сергей Матвиенко- прим.) вообще не изменился,- пошутила гостья из Бурятии.

 
В гости к юмористам Эрдэни-Дара Доржиева приехала не с пустыми руками. Она задавала лёгкие вопросы о Бурятии, а за правильные ответы вручала подарки. Так, Арсений Попов стал обладателем футболки и значка, Антону Шастуну достались буддийские чётки, Сергею Матвиенко вручили сувенирную тарелочку, а Дмитрию Позову подарили кедровые орешки в сосновом сиропе. Также сувенир достался ведущему праздничного шоу, ему вручили подставку для благовоний.



Как сообщал «Байкал-Daily», «Импровизаторы» были в республике и снимали выпуск передачи «Чё делаем? Куда идём? | Улан-Удэ» (возрастное ограничение 18+), здесь они и познакомились с харизматичным экскурсоводом. Она научила их играть в национальную игру шагай надаанв которую они потом сыграли во втором выпуске шоу «Тейбл Тайм» (возрастное ограничение 18+).

телешоу юмор экскурсия

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