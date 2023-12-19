«Импровизаторы» сыграли в бурятскую игру шагай надаан

Во втором выпуске шоу «Тейбл Тайм» (возрастное ограничение 18+) участники шоу «Импровизаторы» (16+) Дима Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун сыграли в бурятскую национальную игру шагай надаан. Костяшки они привезли из Бурятии, когда осенью снимали здесь выпуск «Чё делаем? Куда идём? | Улан-Удэ» (18+).
- Помните? Максимально харизматичная женщина, она показала нам эту игру, - анонсировал развлечение Антон Шастун.
Он же напомнил правила и показал, как играть. Напарники вспомнили, но не у всех дела шли успешно. Юмористам не хватало ловкости, чтобы собрать за кости во время полёта цепочки. В какой-то момент Дмитрий Позов решил портретом американской актрисы и фотомодели Меган Фокс привлечь удачу и поставил его рядом.
- Меган Фокс и шагай надаан ни в одной вселенной не встретились бы больше, - пошутил Антон Шастун.
- В моей встретились, - ответил Позов.
Однако портрет красотки ему не помог, и костяшки разлетелись по столу. Но затем артисты, как они сами сказали, «подналовчились», и игра задалась. Юмористы вытягивали кости и ловко ловили цепочку.
«Арсений научился!»,
«Ну, куда ты хватаешь столько, жадина-говядина»,
«О, вот это было красиво»,
«У тебя руки-загребуки», - комментировали игру юмористы.
Импровизаторы сыграли два раунда, а победителя определяли по общему количеству костей. Удачливее других оказался Сергей Матвиенко – у него 34 костяшки. Сокомандники поздравили его с заслуженной победой.
- Удивительно, но настольная игра меня перенесла меня на тысячи километров от места, где мы сейчас находимся – в город Улан-Удэ, к этой женщине, которая научила нас в эту игру играть. При том, что мы сыграли тогда «пробный» вариант. Сразу скажу, что мой уровень по сравнению с нулевым резко скаканул вверх, во-вторых, было прикольно играть, - признался Арсений Попов.
- Ну, вот не получилось чуть-чуть. Вообще игра прикольная, но вот второе место. Шагай надаан – игра на удачу. Все говорят, что на ловкость, а она на удачу. Ты, когда подкидываешь цепочку, не видишь её и просто кости к себе двигаешь. А вот когда поднимаешь голову и смотришь, где цепочка – чистая удача. Я просто не фартовый, - подытожил Антон Шастун.
Впереди игра, которую подготовил Дима Позов. Во что юмористам предстоит сыграть – пока секрет. Он надеется, что ему удастся заработать баллы, которые помогут ему в финале. Что станет главным призом – станет известно в завершении сезона, борьба за приз идёт «вслепую».