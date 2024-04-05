КРДВ: По программе «Дальневосточная ипотека» выдано 470 млрд рублей

Участниками стали более 104 тыс. семей

В первом квартале 2024 года жители Дальнего Востока и Арктики оформили 7328 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 37 млрд рублей. Это на 24% больше по количеству выданных кредитов и денежной сумме, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, этот результат стал максимальным за всю историю реализации программы. Об этом сообщает корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

По программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» уже свыше 104 тыс. семей оформили кредиты на улучшение жилищных условий по ставке, не превышающей 2 % годовых. Общая сумма выданных средств составила 470 млрд рублей. Среди регионов тройку лидеров по количеству льготных ипотек составляют:

- Приморский край – выдано 27,4 тыс. кредитов на 127 млрд рублей;

- Республика Саха (Якутия) – 22,3 тыс. кредитов на 110 млрд рублей;

- Хабаровский край – 13,7 тыс. кредитов на 62 млрд рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», рассчитывать на дальневосточную ипотеку вправе молодые семьи, проживающие в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), родители-одиночки не старше 35 лет и владельцы «дальневосточного гектара», которые будут строить дома на своих ста сотках. В 2023 году в управлении Росреестра по РБ зарегистрировали свыше 25 тысяч договоров ипотеки – на 26,7% больше, чем в 2022-ом. Из них более 6000 – в рамках государственных программ «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека». По итогам прошлого года Бурятия была на третьем месте в ДФО по выданным ипотечным кредитам.

Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) банки выдали жителям Дальнего Востока и Арктики 16 тысяч кредитов на общую сумму 85 млрд рублей. Средняя сумма кредита на ИЖС составляет 5,3 млн рублей. В этом сегменте программы среди регионов лидирует Якутия, где на строительство собственного дома банки выдали более 7 тысяч кредитов.

- Темпы реализации программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» сохраняются на стабильно высоком уровне, - сообщила Эльвира Нургалиева, заместитель главы минвостокразвития России. - Это стало возможным благодаря мерам, которые правительство Российской Федерации, минвостокразвития России, КРДВ предпринимают для того, чтобы ипотека по ставке 2% годовых была доступна для большего количества жителей Дальнего Востока и Арктики. В декабре прошлого года программа была расширена на территорию Арктики. Кроме того, программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» была распространена на сотрудников организаций оборонно-промышелнного комплекса, а максимальный размер кредита был увеличен до 9 млн рублей при покупке первичного жилья площадью более 60 кв. м.

Нургалиева подчеркнула, что сохранение долгосрочного спроса позволит поддержать строительство современного доступного жилья на территориях опережающего развития (ТОР), в том числе в рамках программы «Дальневосточный квартал», благодаря которой в регионах ДФО построят 1,8 млн кв. м нового жилья для 65 тысяч дальневосточников.