Улан-удэнцам предлагают заработать на фекалиях

Им пообещали по 10 тысяч за «слив» ассенизаторов-нарушителей



В столице Бурятии есть пять точек для сброса содержимого выгребных ям – на улице Левченко (около Улан-Удэнской нефтебазы), в микрорайонах Исток и Таёжный, на Полигоне и в 110-м квартале. Раньше их было восемь, но часть пришлось закрыть.



Несмотря на наличие специальных мест, нечистоты продолжают сливать где попало. К борьбе с такими нарушителями решили подключить горожан. В МУП «Водоканал» пообещали вознаграждение размером в 10 тысяч рублей за информацию о каждом подобном случае. Для этого нужно позвонить по номеру 8-924-017-10-28 или отправить сообщение в Viber. Всем при этом гарантируют анонимность.



- Сброс нечистот вне установленных мест приводит к засорению и заиливанию коллекторов и, как следствие – к коммунальным авариям, в том числе – с выходом сточных вод на поверхность земли, – отметили в МУП.



Только в ушедшем 2023 году в столице республики выявили 10 таких фактов. За слив нечистот в неположенных местах грозят штрафы. Их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 15 тысяч – для должностных и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц

