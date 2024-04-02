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Жители Иволгинского района Бурятии могут узнать график грейдирования дорог

Жители Иволгинского района Бурятии могут узнать график грейдирования дорог
Общество, 
Начался дорожный сезон

В Иволгинском районе Бурятии 1 апреля стартовал дорожно-строительного дорожный ремонт сезона 2024 года. В нормативное состояние планируют привести дороги по маршрутам школьных автобусов, а также подъездные дороги к детским садам и школам.

- В этом году приоритет в обслуживании дорог будет отдаваться дорогам по маршрутам движения школьных автобусов. Произведём отсыпку и грейдирование, чтобы обеспечить комфортный подъезд к школам и детским садам, - рассказал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.

Работы по отсыпке и грейдированию начались 1 апреля с Нижнеиволгинского сельского поселения.

Далее выезды в сельские поселения продолжатся по заранее утверждённому графику. Ознакомиться с графиком выездов можно в разделе «Жителям» по ссылке: https://ivolga-online.ru/gradfikspec

В администрации Иволгинского района отмечают, что ввиду объективных причин возможны отклонения от графика.

дорожный ремонт

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